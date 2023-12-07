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特許學校「成功學院」辦招生說明

記者高雲兒╱紐約報導
紐約同源會(CACAGNY)在6日與特許學校「成功學院」(Success Academy Charter Schools)舉辦2024學年招生說明會，面向明年9月將入讀幼稚園至四年級(K-4)的孩子的家庭，介紹學校。(取自成功學院臉書)
紐約同源會(CACAGNY)在6日與特許學校「成功學院」(Success Academy Charter Schools)舉辦2024學年招生說明會，面向明年9月將入讀幼稚園至四年級(K-4)的孩子的家庭，介紹學校。(取自成功學院臉書)

紐約同源會(CACAGNY)在6日與特許學校「成功學院」(Success Academy Charter Schools)舉辦2024學年招生說明會，面向明年9月將入讀幼稚園至四年級(K-4)的孩子的家庭，介紹學校。

紐約同源會創會會長陳慧華指出，儘管成功學院僅經營紐約市839所公立小學中的35所學校，但在學術排名中，他們的學校占據了前十名中的五個位置，超越了許多難以通過抽籤進入的學校；她指出就近亞裔社區的成功學院學校，亞裔入學率超過三分之一，達34%。

成功學院招生處負責人萊卡說(Claire Leka)說，成功學院不強制使用紐約市教育局規定的教材，可以自行編寫和選擇，「我們每周有五天的科學課，這和教育局的規定不同，在小學裡，我們把重點放在閱讀、寫作和數學這些核心技能上。」

她說，成功學院還為幼稚園的孩子開設興趣班，比如國際象棋、積木班，暑期也有相關體驗項目；她說，成功學院相信因材施教，「我們可以為有抱負的學生和有困難的學生量身定制課程」。

萊卡說，如果孩子進入成功學院小學，可以繼續升入成功學院的初中、高中，家長無需為孩子升學而要面臨的電腦抽籤而擔心，「我們到時有免費的LSAT輔導，也有AP課程」。

她強調，特許學校就是獨立管理的公立學校，具有公立學校的一切特點，如不用繳學費；只需在網頁上花五分鐘申請；入學不考試，憑抽籤，在申請他們學校的同時還可以申請其它公校、特許學校或私立學校。

華人家長王Jennifer現身說法表示，她雖然所在區域的公立學校不錯，但是因為看中成功學院舉辦的興趣班，所以就讀「有畫畫，象棋，跳舞，都是完全免費的」；而平常組織的郊遊活動等，家長也可以一起參與；學術方面，她認為「成功學院」所教的課程節奏更快，孩子比同年齡孩子學得更多。

「成功學院」申請網址：https://www.successacademies.org/apply/。聯繫郵箱：[email protected]

公立學校 亞裔 紐約市

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