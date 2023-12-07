中式麵館導入NFT 探索新機遇

Hitch Interactive公司與唐家麵館合作，將Web3概念引進餐飲業。(記者劉梓祁╱攝影)

近年來，NFT (非同質化代幣)引發全球關注，成為數字資產熱潮的核心；開發者通過區塊鏈技術，確保數字作品的唯一性和所有權，正改變收藏與交易方式、引領新潮流；有華人科技公司近日宣布與紐約市 知名麵館合作，共同在該領域探索新機遇。

此次合作由「Hitch Interactive」公司推動，旨在將全球資訊網發展的Web3概念引進餐飲業，利用NFT小宇宙格式(Immutable Miniverse Format)將可編程代碼直接嵌入NFT藝術品，實現以用戶為中心的內容革新。此次合作的餐館，為位於曼哈頓 雀兒喜(Chelsea)的「唐家麵館」(Tangy Noodle)。

早前，Hitch Interactive公司已發布第一輯小宇宙格式的「Yummy Hamo」世界美食主題的1000張限量版NFT。在此標準下，NFT可傳送在傳統NFT框架下無法實現的嵌入內容、體驗、遊戲和其他應用。麵館執行長劉Leon表示，希望透過Yummy Hamo用創新的方式來講述食物的故事，其能夠令餐廳打造自己的商業文化、經典菜式，甚至是基於Web 3之上的可運營的虛擬餐廳。