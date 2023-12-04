「我男朋友結婚了嗎？」311熱線爆笑投訴

紐約市紀念311熱線設立20周年，工作人員選出20條最難忘的311投訴。(311官網)

今年是紐約市 311熱線電話開通20周年。美國的311熱線電話創始於1996年的巴爾的摩，供市民在「有急事但不緊急」時撥打，希望能減輕911接線員的壓力。20年來，紐約市的311熱線電話增加了網址、推特、短信和手機應用程序等多種投訴管道。在紀念紐約311熱線20周年的報告中，311市民服務員、經理和主管還選出了最令人忍俊不禁，最令人難忘的20條311投訴，其中一條是「你能幫我查一下，我男朋友結婚了嗎？」

20年來，紐約市共接到了6億多通311投訴，接到投訴最多的是發生自然災害時，比如2010年底的暴風雪 期間，311接到了史上最多投訴電話，在其他幾場大暴風雪，以及珊迪颶風 (Hurricane Sandy)和艾琳颶風(Hurricane Irene)襲來時，311投訴量也非常大。2005年大都會運輸署(MTA)罷工以及新冠疫情期間，311投訴量也出現激增。

最令人忍俊不禁，最令人難忘的20條311投訴是：

1. 一只貓正通過紗門恐嚇別人。(2003)

2. 我想投訴我的冰箱有噪音。(2004)

3. 你能告訴我水煮活雞的步驟嗎？(2005)

4. 我在報稅時可以把我的狗列為我的附屬者嗎？

5. 誰在「美國偶像」節目中獲勝了？(2007)

6. 一場棒球比賽一般要打多長時間？(2008)

7. 我可以使用醫療補助計畫(Medicaid)為我的貓做手術嗎？(2009)

8. 你能幫我查一下，我男朋友結婚了嗎？(2009)

9. 有法律限制沖馬桶的次數嗎？(2013)

10. 我家附近最好吃的披薩是哪家？(出現多次）

11. 聖誕老人什麼時候到曼哈頓？(出現多次）

12. 一只浣熊(raccoon)在我家門廊上吃千層面(Lasagna)(2014 年)

13. 狗看到的東西是黑白的還是彩色的？(2015)

14. 我想報告我家窗戶裡有鬼魂。(2015)

15. 感恩節火雞怎麼烤？(2016)

16. 我想舉報我的鄰居向街區裡的每個人揮手。(2018)

17. 一只山羊被綁在我家住宅樓的樓梯間。(2016)

18. 如果一對夫婦離婚了，他們還能住在同一所房屋的不同的房間裡嗎？(2019)

19. 有人能給樹噴藥讓樹葉不再掉落嗎？(2022)

20. 你能讓「UFO學家」接聽我的電話嗎？(2023)