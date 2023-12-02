布碌崙華聯會21周年籌款晚會 嘉賓雲集

布碌崙華人聯合會日前在班森賀酒樓舉辦成立21周年籌款晚會，聯邦參議員舒默（右五）等出席。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人 聯合會日前在班森賀酒樓，舉辦成立21周年籌款晚會，來自政界、警界的嘉賓、社區領袖和長者會員等數百人出席，為華聯會送上祝福；主辦方也頒發多項年度優秀獎項，表彰為社區作出傑出貢獻的個人和機構等，獲獎者多為華裔。

華聯會會長鄧賢銘致詞表示，從義工到成為華聯會管理層的一分子，如今成為會長，都歸功於社區人士的幫助與支持，能為社區服務也是他的榮幸；他指出，華聯會目前有超過5000名會員，每年服務的華人超過1萬人，提供包括社會服務、長者福利、孩童課後補習班和暑假班等。

華聯會未來也會繼續密切和當地民選官員辦公室、社區商家和機構合作，為當地帶來更多資源，幫助有需要的人，同時也積極促進社區的發展。

華聯會當晚也向多名在各自領域做出貢獻的個人和團體，其中州參議員曲怡文、市長特別顧問兼亞裔 事務主任鄭祺蓉獲頒「2023年度社區領袖獎」，市警62分局獲得「年度警局獎」；道明銀行副總裁甄錦泉獲頒「年度商業領袖獎」、康復中心業務發展部門高級副總裁賴櫟元獲頒「年度醫療保健領袖獎」、「年度企業獎」由真愛護理公司獲得，印度裔的醫學 博士夫婦Madhu Gudavalli和Prasad Gudavalli則獲頒「年度終身成就獎」。

除頒發表彰外，精采的文藝表演、抽獎活動，也令現場掌聲雷動；聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳，以及62分局局長劉志強等均出席晚宴，為華聯會獻上祝福，希望未來服務社區再接再厲。