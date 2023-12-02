我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣房只收1元佣金？小心省了仲介費 賠了房價

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

布碌崙華聯會21周年籌款晚會 嘉賓雲集

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華人聯合會日前在班森賀酒樓舉辦成立21周年籌款晚會，聯邦參議員舒默（右五）等出席。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙華人聯合會日前在班森賀酒樓舉辦成立21周年籌款晚會，聯邦參議員舒默（右五）等出席。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人聯合會日前在班森賀酒樓，舉辦成立21周年籌款晚會，來自政界、警界的嘉賓、社區領袖和長者會員等數百人出席，為華聯會送上祝福；主辦方也頒發多項年度優秀獎項，表彰為社區作出傑出貢獻的個人和機構等，獲獎者多為華裔。

華聯會會長鄧賢銘致詞表示，從義工到成為華聯會管理層的一分子，如今成為會長，都歸功於社區人士的幫助與支持，能為社區服務也是他的榮幸；他指出，華聯會目前有超過5000名會員，每年服務的華人超過1萬人，提供包括社會服務、長者福利、孩童課後補習班和暑假班等。

華聯會未來也會繼續密切和當地民選官員辦公室、社區商家和機構合作，為當地帶來更多資源，幫助有需要的人，同時也積極促進社區的發展。

華聯會當晚也向多名在各自領域做出貢獻的個人和團體，其中州參議員曲怡文、市長特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉獲頒「2023年度社區領袖獎」，市警62分局獲得「年度警局獎」；道明銀行副總裁甄錦泉獲頒「年度商業領袖獎」、康復中心業務發展部門高級副總裁賴櫟元獲頒「年度醫療保健領袖獎」、「年度企業獎」由真愛護理公司獲得，印度裔的醫學博士夫婦Madhu Gudavalli和Prasad Gudavalli則獲頒「年度終身成就獎」。

除頒發表彰外，精采的文藝表演、抽獎活動，也令現場掌聲雷動；聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳，以及62分局局長劉志強等均出席晚宴，為華聯會獻上祝福，希望未來服務社區再接再厲。

華人 醫學 亞裔

上一則

「在美訴訟應該知道的事」 沈淨律師經驗豐富 提供專業法律服務

下一則

法拉盛銀行班森賀分行 開張

延伸閱讀

涉詐欺案 川普不停罵法官、書記官 法院再令封口

涉詐欺案 川普不停罵法官、書記官 法院再令封口
詐欺案 川普從主審法官罵到書記官 法院再令封口

詐欺案 川普從主審法官罵到書記官 法院再令封口
醫療服務商數據洩露 影響400萬紐約人

醫療服務商數據洩露 影響400萬紐約人
紐約州檢察長詹樂霞 籲留心健保詐騙

紐約州檢察長詹樂霞 籲留心健保詐騙

熱門新聞

隨著網購蓬勃發展，在黑色星期五之外，愈來愈多消費者把眼光放在「網購星期一」。(記者邢易霖／攝影)

網購星期一來了 折扣力度大

2023-11-27 10:07
全美最貴百大地址，紐約市占八席。除曼哈頓外，皇后區和布碌崙也有社區上榜。(記者許君達／攝影)

全美房價最貴百大郵區 紐約華埠上榜 長島2地躋身前十

2023-11-28 15:52
紐約州數萬駕車人或因缺乏視力檢測，面臨駕照暫停。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

2023-11-30 06:33
22日發生在紐約州尼加拉瀑布彩虹橋美加邊境關口汽車衝撞爆炸案，當局已確認死者身分；一度因為安全理由封閉的關口也已重新開放。(美聯社)

彩虹橋車禍爆炸案 死者是紐約夫婦 來自格蘭德島

2023-11-24 20:49
李進進案於11月30日再次開庭，張曉寧不認罪，不接受法官的23年量刑；至此，該案協商階段結束，即將進入下一個庭審階段。(法庭Pool照片)

張曉寧涉殺律師不認罪 明年將進入陪審團庭審階段

2023-11-30 16:13
紐約班森賀華社日前再次發生多起身分盜竊案，多名華人中招。圖為示意圖。（Pexel）

紐約班森賀身分盜竊猖獗 華人無故損失2萬元

2023-11-25 12:35

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功