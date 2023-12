亞太歷史課程立法 明年組行動小組

「呈現與賦權亞太裔社區歷史」舉行線上會議,分享紐約州亞太歷史課程立法的最新進度與下一步的行動計畫,會後全體成員合照。(截圖自亞裔兒童與家庭聯盟線上會議網站)

由亞裔 兒童與家庭聯盟(CACF)牽頭組建的團體「呈現與賦權亞太裔社區歷史」(Representing and Empowering AANHPI Community History,以下簡稱REACH)30日舉行線上會議,報告紐約州 亞太裔歷史課程立法的最新進度與下一步的行動計畫。REACH表示明年將組建行動小組進一步推動立法,並積極呼籲新成員加入。

州參議員劉醇逸(John Liu)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)和威徹斯特郡(Westchester County)議員David Imamura參與討論,並表示感謝REACH在推動紐約州亞太裔歷史課程立法做出的不懈努力;劉醇逸指出,立法推動工作在各團體的組織下更加細緻和有條理,不過他也表示這一任務「變得更具挑戰性」。

美華協會亞太裔倡導者協會(OCA Asian Pacific American Advocates)紐約分部會長Brianna Cea指出,REACH的聯盟在過去半年內不斷壯大,目前已有170名教育 工作者、家長、學生、倡導者和70多個組織參與,並已籌得1萬元資金。接下來,REACH將成立行動小組,負責擴大隊伍、媒體通訊、政策於外聯以及社區互動四個方面的職責。

在政策與外聯方面,REACH將進行立法研究,並與紐約州教育廳、州長辦公室及其他亞太組織合作。此外,REACH還組織各類社區活動和培訓課程,並計畫在明年發表聲明草案。Cea呼籲更多成員加入到REACH的行列中,聯名簽署草案,凝聚整個亞裔社區的聲音。

REACH近來舉辦了多項活動,包括電影放映「尋找孟加拉哈萊姆(In Search of Bengali Harlem)」和威徹斯特郡的年度亞裔遺產節。包括amNY、QNS、NYN、Bayside News和NY1在內多家媒體都參與報導。今年5月,REACH在奧本尼舉辦了首次聯盟倡導日與首屆大型記者會,共有40多名成員參與,總共召開了15場會議。

今年5月,紐約市公布了最新試用教材「被隱藏的聲音:亞太裔在美國」(Hidden Voices: Asian American and Pacific Islanders in the United States)的課本,共有452頁。該教材已在今年秋天從12所公立學校推廣到全市所有公立學校使用。