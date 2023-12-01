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亞太歷史課程立法 明年組行動小組

記者范航瑜╱紐約報導
「呈現與賦權亞太裔社區歷史」舉行線上會議，分享紐約州亞太歷史課程立法的最新進度與下一步的行動計畫，會後全體成員合照。(截圖自亞裔兒童與家庭聯盟線上會議網站)
「呈現與賦權亞太裔社區歷史」舉行線上會議，分享紐約州亞太歷史課程立法的最新進度與下一步的行動計畫，會後全體成員合照。(截圖自亞裔兒童與家庭聯盟線上會議網站)

亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)牽頭組建的團體「呈現與賦權亞太裔社區歷史」(Representing and Empowering AANHPI Community History，以下簡稱REACH)30日舉行線上會議，報告紐約州亞太裔歷史課程立法的最新進度與下一步的行動計畫。REACH表示明年將組建行動小組進一步推動立法，並積極呼籲新成員加入。

州參議員劉醇逸(John Liu)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)和威徹斯特郡(Westchester County)議員David Imamura參與討論，並表示感謝REACH在推動紐約州亞太裔歷史課程立法做出的不懈努力；劉醇逸指出，立法推動工作在各團體的組織下更加細緻和有條理，不過他也表示這一任務「變得更具挑戰性」。

美華協會亞太裔倡導者協會(OCA Asian Pacific American Advocates)紐約分部會長Brianna Cea指出，REACH的聯盟在過去半年內不斷壯大，目前已有170名教育工作者、家長、學生、倡導者和70多個組織參與，並已籌得1萬元資金。接下來，REACH將成立行動小組，負責擴大隊伍、媒體通訊、政策於外聯以及社區互動四個方面的職責。

在政策與外聯方面，REACH將進行立法研究，並與紐約州教育廳、州長辦公室及其他亞太組織合作。此外，REACH還組織各類社區活動和培訓課程，並計畫在明年發表聲明草案。Cea呼籲更多成員加入到REACH的行列中，聯名簽署草案，凝聚整個亞裔社區的聲音。

REACH近來舉辦了多項活動，包括電影放映「尋找孟加拉哈萊姆(In Search of Bengali Harlem)」和威徹斯特郡的年度亞裔遺產節。包括amNY、QNS、NYN、Bayside News和NY1在內多家媒體都參與報導。今年5月，REACH在奧本尼舉辦了首次聯盟倡導日與首屆大型記者會，共有40多名成員參與，總共召開了15場會議。

今年5月，紐約市公布了最新試用教材「被隱藏的聲音：亞太裔在美國」(Hidden Voices: Asian American and Pacific Islanders in the United States)的課本，共有452頁。該教材已在今年秋天從12所公立學校推廣到全市所有公立學校使用。

亞裔 紐約州 教育

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