警籲糧食券勿換現金 當心假瓦斯檢查員

糧食券在超市換現金非法，警方提醒社區要當心假瓦斯管道安檢員。(記者胡聲橋╱攝影)

市警62分局11月30日在布碌崙 (布魯克林)華人社區服務中心舉行警民會議，討論班森賀華社關心的一些安全問題。警方提醒，千萬不能在超市用糧食券 (EBT)裡的錢換現金，因雙方都違法。與會者還提出，社區內最近出現假瓦斯管道檢查員，居民千萬要當心。

最近，布碌崙8大道糧食券被盜用事件激增。62分局警員諾格爾(Eduad Nogol)在這次警民會議上說，警局也接到了多起盜用糧食券的報告，這有可能是當地的盜賊用側錄機在刷卡機上盜取信息，也有可能是整個支付系統遭到駭客的破壞。他說，因為糧食券幾乎都在外州被盜刷，現在聯邦機構已著手調查。

至於糧食卡的使用，諾格爾提醒說，一些糧食券持有者在超市購物時，會要求商店多扣一些錢，然後返還現金。諾格爾說，這是違法的，而且糧食券持有者和超市雙方都違法。華人社區服務中心負責人羅添福補充說，有的居民向他反映，另一種情況是，超市的收銀員有時會主動問糧食券持有者是否想把卡裡的錢換成現金，這種做法同樣不合法。

一名與會者還說，因為樓宇局最近要他提交瓦斯管道安全檢查報告，他就找了一個要價低，而且要求支付現金的檢查員。檢查員在他家檢查了十分鐘左右就結束了。兩三天以後，當他上網查看瓦斯管道安檢報告時，卻發現什麼也沒有。他不禁起了疑心，再次給檢查員打電話，但這一回，電話再也沒有接通過，因為瓦斯檢查員是假的。這名與會者提醒大家，找瓦斯檢查員也要確認對方的身份和資質，千萬馬虎不得。

諾格爾還提到了其他一些安全問題，比如詐騙 電話，他說現在詐騙者會利用AI技術合成受害者的聲音再去騙別人，所以如果確認接到的電話來自詐騙者，最好不要與詐騙者多說話，直接掛斷是最好的選擇。

至於快遞包裹失竊，諾格爾說，現在有的盜賊會跟蹤送貨員的車，並且根據包裹的大小、形狀和包裝猜測裡面的物品後下手，警方提醒居民在購物季一定要隨時掌握網購物品的動向，及時撿拾門口的包裹。另外，在過去20天裡，僅62分局就接到了16起汽車丟失的報告，車輛被盜現象依然很猖獗。