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布碌崙戴克高地 聖誕燈飾閃亮

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙戴克高地聖誕節裝飾遠近聞名。(本報檔案照)
布碌崙戴克高地聖誕節裝飾遠近聞名。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)戴克高地(Dykers Heights)聖誕節裝飾，已成為紐約市年底假日季必造訪的景點之一，當地屋主在感恩節之後不惜花重金布置，打造宛如童話般的奇幻世界；隨著慕名而來的參觀者愈老愈多，居民們也希望探訪者切記這裡是住宅區，不宜大聲喧嘩、亂丟垃圾，更不允許按門鈴干擾居民的生活作息。

戴克高地聖誕燈飾起源自1980年代，位於布碌崙84街1152號的斯帕塔屋(Spata House)、84街1145號的波利佐托屋(Polizotto House)是激發當地進行彩燈布置的鼻祖；其中斯帕塔屋有兩個29呎的巨型木製胡桃鉗士兵，樓梯間擺滿大大小小的裝飾品，甚至設置一處就座區讓造訪者可以坐著拍照，而波利佐托屋則矗立了一個大型的卡通版聖誕老人。

戴克高地彩飾布置的鼻祖斯帕塔屋。(本報檔案照)
戴克高地彩飾布置的鼻祖斯帕塔屋。(本報檔案照)

愈來愈多的居民受到感染而加入其中，規模逐年擴大到在某一些街道上，放眼望去全是閃亮亮的裝飾品；有些人更不惜花重金，聘請專業的設計師裝飾房子，還安裝造雪機、擴音器播放歌曲、以投影機投放動畫等，花不少心思。

布碌崙戴克高地聖誕節裝飾遠近聞名。(本報檔案照)
布碌崙戴克高地聖誕節裝飾遠近聞名。(本報檔案照)
布碌崙戴克高地聖誕節裝飾遠近聞名。(本報檔案照)
布碌崙戴克高地聖誕節裝飾遠近聞名。(本報檔案照)

燈飾開放民眾免費欣賞，不過由於這一帶屬住宅區，居民們表示希望遊客不要亂扔垃圾或大聲喧嘩，不要按門鈴打擾外，也禁止走到屋子圍欄內拍照；此外，高峰時段人潮和車流量大，他們提醒家長們一定要看好孩童，周邊也會有攤販售賣熱飲、零食等，應妥善處理好垃圾。

戴克高地彩飾布置的鼻祖斯帕塔屋。(本報檔案照)
戴克高地彩飾布置的鼻祖斯帕塔屋。(本報檔案照)

當地居民一般在感恩節之後便會陸續裝飾，不過造訪戴克高地燈飾的最佳時間，是從12月中旬至跨年夜；居民多在每天天黑後開燈，一些人會在入睡前關燈，因此最佳觀賞時段為傍晚5時至晚上9時，通常周末的燈展會比平時華麗，但人潮也相對較多。

聖誕節燈飾最佳觀賞區在布碌崙11大道至13大道、83街至86街處，停車位有限，建議乘坐計程車或結伴乘車前往，或搭地鐵D線至79街或New Utrecht大道，出站後步行約15分鐘。

布碌崙 聖誕節 地鐵

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