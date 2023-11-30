紐約詩畫琴棋會30年慶 「藏書閣」剪綵

紐約詩畫琴棋會慶祝30年華誕，於28日在華埠舉行「藏書閣」剪綵活動。(主辦單位提供)

紐約詩畫琴棋會慶祝30周年，於28日在華埠 舉行「藏書閣」剪綵活動。「藏書閣」收藏了該會每年出版的「蘭亭雅集」和資料；會員出版的個人詩集、書畫集；有價值的典藉和資料，供社區人士閱讀。

該會當天下午在華埠孔子大廈展覽廳舉行「第七屆紐約蘭亭藝術展」開幕典禮，晚上並在勿街「東來大酒家」舉行慶祝晚會，多個社團負責人和熱愛中華文化的人士著華服出席。

該會董事長岑灼槐致歡迎詞表示，該會1993年由曾夢雲創立，會員最初十幾人，缺錢缺人才。2003年曾夢雲病重，委託他與詩人梅振才接掌，成立董事會，聘請熱心的社會成功人士為董事，贊助經費，會務迅速發展，現已發展到會員幾百人的頗具規模的純文化團體，其中不乏享譽國內外著名詩人、畫家、書法家、象棋高手，音樂家、作家、學者、教授。他說，該會會務欣欣向榮，全靠社會界支持。

會長梅振才說，紐約詩畫琴棋會是一個非政治、非宗教、非牟利的制度健全的純粹文化藝術團體。活動越來越多越好，每周都舉行「詩詞講座」和書畫琴棋活動；每月都舉行會員例會，彼此交流，增進凝聚力和會員之間的感情。該會還不時舉辦徵詩、書畫展 、文藝演出、象棋比賽等活動；不定期回國內和到各地進行文化交流活動；每年都舉辦「紐約蘭亭」慶祝大會，出版「紐約蘭亭」雅集，極大地豐富了社區文化生活，為弘揚中華文化作出應有的貢獻。今年該會還獲得「時代華人 傑出人物」頒發唯一集體獎。

當天還有抽獎活動，把慶祝會推向高潮。