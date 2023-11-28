紐約鬧雪荒 652天單日降雪未逾1吋

紐約市已經連續近22个月單日降雪未超過一吋。(本報檔案照)

以冬季多雪、寒冷著稱的紐約市 ，卻已經連續近22个月單日降雪 未超過一吋，同在東北部的費城 也有類似的情況，因此氣象專家稱此為「雪荒」，並預計紐約市的第一場雪可能還要等一段日子。

氣象專家稱，紐約市早已大幅度打破了無雪的紀錄；截至27日，紐約已經652天沒有在一天內降下至少一吋的雪，上一次還是在2022年2月13日，中央公園下了1.6吋的雪，目前該紀錄遠超1998年3月以來連續383天無雪的記錄；而費城也打破了1973年創下的661天無雪的記錄。

據悉，東北部城市通常在11月迎來第一場可測量的降雪，波士頓平均第一場可測量的降雪日期是11月27日，但今年並未發生；像紐約、費城和華府這樣的城市則通常會在12月看到第一場可測量的降雪；但根據天氣預報，95號州際公路(I-95)附近的城市中，本周除了低溫，並不會有雪天預報，目前看來，破紀錄的無雪天氣將持續下去。

相關專家認為，東北地區的城市缺乏降雪，不僅僅是一個天氣現象，還可能對環境、經濟和社會產生深遠的影響；冬季相關的活動和產業可能受到影響，當地生態系統可能會發生變化，整體氣候模式也可能會改變。

雖然這些異常現象的潛在原因通常被認為是是氣候變化，但目前這場持續的雪荒的具體原因和長期影響，尚未可以此原因蓋棺定論，科學家和氣象學家仍在對此進行著密集研究。