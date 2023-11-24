華策會新運營長 楊浩嘉升任

華策會新首席運營官楊浩嘉上任。(華策會提供)

作為全國最大的亞裔 社會服務機構之一，華人策劃協會(CPC)於日前宣布楊浩嘉(Bill Yeung)升任為運營長(COO)；自2017年起擔任政事務主管後，楊浩嘉管理該機構的人力資源和信息技術部門，此外還負責風險管理和各類特別項目。

據了解，楊浩嘉於2000年作為夏季青年就業 計畫的季節性雇員開啟在華策會的職業生涯，並在青年服務部門內獲得晉升。在轉至運營部門前，他還曾擔任人力資源主管，及領導機構的工作場所數字化轉型，並幫助信息技術部門完成創建。華策會表示，楊浩嘉與會方的聯繫始於他在早期兒童中心和學齡日託中心的參與者身份。

對於晉升，楊浩嘉說，非常幸運並且很高興能夠繼續與全心全意致力於推動和改變亞裔社區的同仁一起工作。他表示，「能成為一家在教育 、賦權和提升社區從而實現社會及經濟流動的組織內一份子，是極大的榮譽。」

華策會總裁兼執行長何永康(Wayne Ho)表示，楊浩嘉的故事代表了會方項目的長期影響，他從參加早期兒童項目和夏季青年就業計畫，到獲得第一份工作並在服務和機構運營中不斷擔任責任重大角色，反映了其對組織願景、使命和核心價值觀的認可。

據介紹，楊浩嘉作為第一代移民，從帝國州大(Empire State University)獲得理學學士學位，目前與妻子和兩個孩子居住在紐約。