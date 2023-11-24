感恩節 法拉盛超市客流稀 餐館續火爆

法拉盛君豪大酒樓向食客贈送火雞。(記者劉梓祁／攝影)

隨著時間進入年底，在萬聖節、感恩節、聖誕節和跨年日如數到來之際，傳統假日季(Holiday Season)亦正式拉開帷幕，成為居民外出遊玩和購物的高峰期，商家亦推出各式促銷活動和節慶裝飾；在23日感恩節當天，法拉盛 街頭人頭攢動 ，但超市業者則表示銷售情況並不理想，不過各餐廳仍延續火爆趨勢。

作為新冠疫情 緊急狀態結束後的首個感恩節假期，有多項預測指本次假日期間的交通客運量和經濟活動，將會顯著增加。然而，疫後時期的商業恢復緩慢及當前經濟的不確定性，對許多行業和消費者心態造成影響。這使得零售商和服務業者無法避免今不如昔的現況。

法拉盛新世界超市的李經理坦言，本年感恩節客流與往年相比減少明顯，過往同期的結帳隊伍甚至能延伸至店內中央，而當日人流卻並不密集。他表示，造成該現象的主要原因為疫情後的營商環境轉好緩慢，和通貨膨脹下整體的經濟疲軟，若要恢復到疫前時期則還「需要時間」。

李經理還說，儘管如今進貨成本已經回落，且商品價格亦不再高企，但愈發激烈的同行競爭，使客流被逐漸稀釋。他舉例指，已有相當數量的華人超市 開設在法拉盛外圍或長島等華人社區，改變了從前華人主要前去法拉盛購物的習慣。為此，超市會通過節時特價促銷吸引顧客，涵蓋海鮮、蔬菜、乾貨等品類，並預計農曆新年時客流會大幅增長。

新龍興超市負責人亦說，當日店內人流沒有明顯增多，到店人士主要以消費蔬菜、肉類和凍品為主，為夜晚的家庭聚餐做準備。此人表示，為吸納人流，超市將在假日季期間提供降價促銷，涉及商品亦會每周更改，並開始為新年活動做準備。

對於餐飲業而言，情況則有明顯不同。君豪大酒樓營業部總監黃嘉傑表示，感恩節期間食客數量增長明顯，幾乎接近翻倍，且從節前幾日起便出現此勢頭。黃嘉傑還指，本周22日至26日的所有晚市早已被承包用作婚宴，預計繁忙情況將持續至聖誕和新年。當日，君豪會向每桌食客贈送火雞肉一份，並推出「炒雙龍」、「乾煎蒜香全魚」等特價菜。

粥之家的梁經理同樣表示，感恩節客流量增加有約一倍，並從本周早前就已開始。他說，當晚包廂已被全數訂滿，且未來幾日的房間亦所剩無幾，預計新年會比當前更加忙碌。

法拉盛喜來登酒店負責人則說，感恩節期間入住客人數量和往年相比仍有較大差距，不僅與經濟環境和疫後恢復有關，還和年輕群體消費習慣的改變存在關聯。