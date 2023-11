推廣台灣食材及小農 紐約台商獲表彰

林思妤(左)與鄭衍莉(右),被選為「2023年最具創意企業人」,鄭衍莉還獲「2023年開創美國餐飲新品味年度人物」。(記者鄭怡嫣╱攝影)

「雲海嚴選」創辦人鄭衍莉與合夥人林思妤近日被美國商業月刊「快公司」(Fast Company)遴選為「2023年最具創意企業人」,同時鄭衍莉也被「食物與酒」雜誌(Food & Wine)選為2023年開創美國餐飲新品味的年度人物,她們因在美國推廣優質台灣食材與小農而獲得這兩項榮譽。

美國主要的餐飲媒體「食物與酒」雜誌,每年都會選出15位開創餐飲新品味的人物(15 Game Changers Who are Reshaping the Way We Eat and Drink) ,表彰在美國巨大的餐飲生態系中具有特殊創意、敢於夢想並努力實踐理念及創造改變的人物。

今年獲選的人物包括以永續方式生產的酒廠、推廣員工入股的餐廳、利用馬鈴薯廚餘製造保鮮膜的公司、開創餐飲新體驗的郵輪 等。「雲海嚴選」的鄭衍莉,則以建立與推介台灣優質食材與小農的電商平台與實體店「雲海台灣柑仔店」,並透過多樣化的產品展現台灣價值而獲選。

而在商業月刊「快公司」選出的54位年度「最具創意的企業人」(The Most Creative People in Business 2023)中,鄭衍莉與林思妤也以她們的新創公司,以及推廣果乾、手工醬油等台灣優質食材與食品而獲選。

成立於2018年的「雲海嚴選」由鄭衍莉創辦,她在德州 台美混血家庭長大,從母親那裡接觸許多台灣美食,在多次回台探訪後,深深愛上那裡的食物、文化和語言,並從在紐約街頭與市集介紹台灣的「甦」麻辣辣油,逐步開拓雲海的事業。

與鄭衍莉合作、運用眾籌在銷售台灣果乾的林思妤,則在2021年加入成為合夥人。她在紐約出生,台灣長大,在芝加哥大學畢業後先擔任企業顧問,之後轉到餐飲食品業。 她們位於布碌崙 (布魯克林)威廉斯堡的商店,也是全紐約第一家「柑仔店」(閩南語,食品雜貨店)。

鄭衍莉表示,期望透過美食推行「文化行動主義」(Cultural Activism),通過優質小農產品結合現代包裝設計,創造台灣商品在美國大眾市場的新形象,進而有意識地關注台灣價值與政經議題。