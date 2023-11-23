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推廣台灣食材及小農 紐約台商獲表彰

記者鄭怡嫣╱紐約報導
林思妤(左)與鄭衍莉(右)，被選為「2023年最具創意企業人」，鄭衍莉還獲「2023年開創美國餐飲新品味年度人物」。(記者鄭怡嫣╱攝影)
林思妤(左)與鄭衍莉(右)，被選為「2023年最具創意企業人」，鄭衍莉還獲「2023年開創美國餐飲新品味年度人物」。(記者鄭怡嫣╱攝影)

「雲海嚴選」創辦人鄭衍莉與合夥人林思妤近日被美國商業月刊「快公司」(Fast Company)遴選為「2023年最具創意企業人」，同時鄭衍莉也被「食物與酒」雜誌(Food & Wine)選為2023年開創美國餐飲新品味的年度人物，她們因在美國推廣優質台灣食材與小農而獲得這兩項榮譽。

美國主要的餐飲媒體「食物與酒」雜誌，每年都會選出15位開創餐飲新品味的人物(15 Game Changers Who are Reshaping the Way We Eat and Drink) ，表彰在美國巨大的餐飲生態系中具有特殊創意、敢於夢想並努力實踐理念及創造改變的人物。

今年獲選的人物包括以永續方式生產的酒廠、推廣員工入股的餐廳、利用馬鈴薯廚餘製造保鮮膜的公司、開創餐飲新體驗的郵輪等。「雲海嚴選」的鄭衍莉，則以建立與推介台灣優質食材與小農的電商平台與實體店「雲海台灣柑仔店」，並透過多樣化的產品展現台灣價值而獲選。

而在商業月刊「快公司」選出的54位年度「最具創意的企業人」(The Most Creative People in Business 2023)中，鄭衍莉與林思妤也以她們的新創公司，以及推廣果乾、手工醬油等台灣優質食材與食品而獲選。

成立於2018年的「雲海嚴選」由鄭衍莉創辦，她在德州台美混血家庭長大，從母親那裡接觸許多台灣美食，在多次回台探訪後，深深愛上那裡的食物、文化和語言，並從在紐約街頭與市集介紹台灣的「甦」麻辣辣油，逐步開拓雲海的事業。

與鄭衍莉合作、運用眾籌在銷售台灣果乾的林思妤，則在2021年加入成為合夥人。她在紐約出生，台灣長大，在芝加哥大學畢業後先擔任企業顧問，之後轉到餐飲食品業。 她們位於布碌崙(布魯克林)威廉斯堡的商店，也是全紐約第一家「柑仔店」(閩南語，食品雜貨店）。

鄭衍莉表示，期望透過美食推行「文化行動主義」(Cultural Activism)，通過優質小農產品結合現代包裝設計，創造台灣商品在美國大眾市場的新形象，進而有意識地關注台灣價值與政經議題。

布碌崙 德州 郵輪

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