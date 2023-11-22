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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

偽造過敏測試結果詐590萬 加籍華男引渡紐約受審

記者胡聲橋／紐約報導
一名加拿大籍華男被指偽造客戶的過敏測試結果欺騙數千名受害者，被引渡到紐約南區聯邦法院受審。(路透)
一名加拿大籍華男被指偽造客戶的過敏測試結果欺騙數千名受害者，被引渡到紐約南區聯邦法院受審。(路透)

一名加拿大籍華男被指偽造客戶的過敏測試結果，欺騙了數千名無辜受害者，從客戶手裡騙取了590萬元。這名華男從西班牙被引渡到紐約，以電信欺詐罪(wire fraud)和郵件欺詐罪(mail fraud)起訴。這名被告將在紐約聯邦南區法院接受審判，如罪名成立，可能被判40年監禁。

根據起訴書，現年41歲的華男崔凱爾(Kyle Tsui)是加拿大安大略省人。從2018年9月到2019年4月，崔凱爾精心策畫了一場騙局，聲稱其「過敏測試公司」有一種評價極高、最暢銷的過敏測試，僅需「少量頭髮樣本」即可確定客戶的身體「對 800 種不同食物和環境的反應」。

2018年，崔凱爾與一家從事電子商務的公司達成協議，使用這家公司的平台推廣和銷售他的「過敏測試」，根據不同的檢測項目，崔凱爾向每個客戶收取26到79元不等的費用。

崔凱爾收到客戶的頭髮樣本後，卻並未按照承諾對客戶的樣本進行測試，而是指示將頭髮樣本丟棄在垃圾桶中，不做任何實驗室分析。但客戶卻還是收到了檢測結果，這些捏造的檢測結果煞有介事地說，某些食品和環境因素對客戶是安全的，而其他食品和環境因素對客戶敏感，應該避免。

客戶通過在線付款總共支付了約590萬元，用於崔凱爾聲稱的過敏檢測。崔凱爾被指控犯有電匯欺詐罪，最高可判20年監禁；以及郵件欺詐罪，最高也可判20年監禁。

美國郵政檢察局(USPIS)總檢察員(Inspector in Charge)布魯貝克(Daniel B. Brubaker)說，任何人為了錢將客戶的健康至於危險之中都是要受到良心譴責的。但此案中，被告的貪婪使其置無辜者的生命於不顧，許多人按照偽造的檢測結果改變了自己健康方面的決定。布魯貝克提醒消費者仔細閱讀醫學最新技術方面的說明或向專家諮詢，謹防上當。

檢測 過敏 華男

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