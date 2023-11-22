紐約感恩節大執法 將嚴打酒駕、超速、分心駕駛

感恩節假期即將到來，州警將嚴打分心駕駛等行為。(州長辦公室提供)

感恩節即將於23日(周四)來臨，為了保證全州公路安全，州長霍楚 (Kathy Hochul)21日宣布，州警將於22日(周三)至26日(周日)加強執法，嚴打酒駕、超速、分心駕駛等行為；與此同時，為紓解假期交通高峰，高速公路和橋樑建設導致的臨時封路也將暫停。

州府表示，根據往年數據分析，感恩節周末的出行數量迅猛增加，加之節假日期間酒精消費的增多，州警查獲酒駕的力度也將加強。據統計，2022年感恩節期間，州警共逮捕了213名酒後駕駛，發出了4757張超速罰單，以及425張分心駕駛罰單。

「感恩節假期是一年中的旅遊旺季，州警和地方執法部門將全力出動，防止不必要的事故發生。」霍楚提醒，「我敦促駕駛遵守道路規則，並將安全作為假期旅行的首要任務。」

今年的執法將從22日持續至26日，州警將增加巡邏人手和攔截檢查點，嚴打酒駕、超速、分心駕駛等行為，並會監控駕駛者是否遵守讓路法規。州府表示，一旦被警察發現，駕駛者可能面臨逮捕、監禁、巨額罰款、律師費用、吊銷駕駛執照等懲罰；據悉，醉駕逮捕導致的平均支出可達1萬元。

與此同時，州府還宣布從22日早上6時至27日(周一)早上6時，高速公路和橋隧上因維修導致的道路關閉將暫停，以確保容納更多車流，但永久性混凝土圍擋後的緊急維修仍會繼續。

州高速公路管理局(Thruway Authority)提醒，全州有12處正在維修的服務站已經暫時關閉，但其加油站 服務仍然開放，建議駕駛員在州高速公路管理局網站或APP查看實時信息，詳情可參考：https://urlzs.com/q9JDX。