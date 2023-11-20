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賓州車站第七大道新入口啟用 乘客稱讚

記者許君達╱紐約報導
紐約賓州車站新出入口啟用，聯邦眾議員納德勒前往剪綵。(取自納德勒官方推特)
紐約賓州車站新出入口啟用，聯邦眾議員納德勒前往剪綵。(取自納德勒官方推特)

曼哈頓賓州車站(Penn Station)位於第七大道上的一個出入口19日改建完成並投入使用。新入口位於賓州車站西側，正對西32街，擁有三組扶梯與一部新的無障礙電梯，頂部空間則改成了採光性好的玻璃頂棚。與舊出入口相比，新的進站大廳寬度增加了近一倍。

出入口改造工程從2022年8月開始，由美鐵(Amtrak)與擁有賓州車站上方商用建築的開發商Vornado合作開發，其中Vornado主導設計方案並負責地面和頂棚工程，Amtrak則負責電梯和地下站廳部分的改造。

工程設計由普利茨克獎(Pritzker Prize)得主福斯特勳爵(Lord Norman Foster)的公司操刀，方案去除了舊出入口6呎8吋的低架空懸梁(Head Knockers)，取而代之的是高達18呎的淨空設計。

而地下站廳層的寬度則從此前的30呎擴大到了57呎，令原本低矮昏暗的通道變得更加開放和明亮。除進出車站的通道外，出入口外側的第七大道人行道也進行了拓寬，以緩解行人擁擠的情況及其所造成的安全隱患。

紐約賓州車站每天的常規客流吞吐量達60萬人次，不僅是全美最繁忙的美鐵車站，同時也為長島鐵路(LIRR)和新澤西通勤鐵路(NJ Transit)的乘客服務。在即將到來的感恩節假期，預計進出賓州車站的旅客會更多。

紐約州國會眾議員納德勒(Jerry Nadler)表示，隨著年底假期季節的到來，數百萬人將可以享受到這一全新設施，「一個世界級的交通樞紐理應擁有一個世界級的出入口。」

賓州車站基礎設施條件欠缺且陷入無休止施工的問題已延續多年。每天利用該站通勤的華人乘客徐艾倫表示，車站西邊第七大道一側的出入口標示不明、街道狹窄擁擠，一直令人煩心，有時甚至會因為通行不暢而直接導致誤車。新出入口的亮相著實令人耳目一新，而且通行速度也有所提高。

賓州 長島鐵路 眾議員

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