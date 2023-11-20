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台灣導演李靖惠「愛子歸來」紐約大學展映

記者邢易霖╱紐約報導
導演李靖惠以獨立製片方式，自籌資金創作此部影片。(記者邢易霖 / 攝影)
導演李靖惠以獨立製片方式，自籌資金創作此部影片。(記者邢易霖 / 攝影)

由紐約大學帝許電影學院(Tisch School of the Arts)主辦的台灣影展19日在曼哈頓Michelson Theater舉辦，導演李靖惠的最新紀錄片「愛子歸來」(Come Home, My Child)也值影展首映紐約。這部影片跨足美國和台灣，以台北和紐約雙城為背景，呈現楊媽媽與監獄中的受刑人通過信件傳遞情感的故事。

「愛子歸來」傳達了跨國界、跨種族和跨世代的愛。討論了面對家人的關係、隔代的溝通困境，以及青少年自我成長的矛盾心情。影片中的楊媽媽來自台灣台北，經歷喪子之痛，將其母愛綿延至獄中的受刑人。鄭媽媽來自福建亭江，為獄中愛子不惜一切持續爭取上訴。Barbara來自美國紐約，遭遇喪夫自縊之慟，儘管罹患漸凍症的身體日漸衰弱，仍然堅持到監獄裡教琴撫慰受刑人的心靈。

導演李靖惠以獨立製片方式，自籌資金創作此部影片。從2013至今，歷經3000多日，風雪無阻，不畏艱難，堅持跨國拍攝。製作團隊在美國疫情最嚴峻的時期，以敏銳的鏡頭捕捉當代美國社會的重要脈動。在疫情中，李導演堅持獨自在異國他鄉拍片，靜靜地守候在拍攝對象身邊，共度喜怒哀樂、悲歡離合的珍貴時光，將真實鏡頭刻在動人的情節中。

李靖惠表示，廣大觀眾可以從這部電影獲得共鳴，在疫情中全世界的人經歷了很長的、孤立的生活。自由也受到很大的限制，甚至是有600多萬人經歷了失去親人的痛苦。影片中的角色經歷了許多苦難的人生，他們如何在困境中找到出口，電影裡所呈現永不放棄的盼望、愛的力量，正是這個時代所迫切需要的。「希望許多觀眾都可以在電影裡獲得共鳴，並得到面對生命困境的力量，活出生命的光彩。」

紐約大學電影學系教授張真表示，這部電影具有重要性和獨特性，影片耗時十年，涵蓋台灣海峽及太平洋、兩岸三代華人移民悲歡離合的故事，又與美國本土近期的政治文化變遷和社會運動息息相關。在美國有很多華人世世代代在此奮鬥，卻很少有電影聚焦華人族群的故事，這部影片剛問世已經獲得了熱烈期待和迴響，希望能夠給世界各地的觀眾看到。

李靖惠是第一位獲得亞洲電影基金會亞洲紀錄片連線獎助的導演。其「家國女性系列」紀錄片獲獎無數，第六部曲「面包情人」榮獲釜山國際影展發行獎、台灣國際紀錄片影展觀眾票選獎等十大國際獎項。

台灣會館理事長蘇春槐(左一)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)(右一)與導演李靖...
台灣會館理事長蘇春槐(左一)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)(右一)與導演李靖惠(左二)合影。(記者邢易霖 / 攝影)
導演李靖惠的最新紀錄片作品「愛子歸來」(Come Home, My Child)...
導演李靖惠的最新紀錄片作品「愛子歸來」(Come Home, My Child)在紐約大學Michelson Theater展映。(記者邢易霖╱攝影)

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