台灣導演李靖惠「愛子歸來」紐約大學展映

由紐約大學帝許電影學院(Tisch School of the Arts)主辦的台灣影展 19日在曼哈頓Michelson Theater舉辦,導演李靖惠的最新紀錄片「愛子歸來」(Come Home, My Child)也值影展首映紐約。這部影片跨足美國和台灣,以台北和紐約雙城為背景,呈現楊媽媽與監獄中的受刑人通過信件傳遞情感的故事。

「愛子歸來」傳達了跨國界、跨種族和跨世代的愛。討論了面對家人的關係、隔代的溝通困境,以及青少年自我成長的矛盾心情。影片中的楊媽媽來自台灣台北,經歷喪子之痛,將其母愛綿延至獄中的受刑人。鄭媽媽來自福建亭江,為獄中愛子不惜一切持續爭取上訴。Barbara來自美國紐約,遭遇喪夫自縊之慟,儘管罹患漸凍症的身體日漸衰弱,仍然堅持到監獄裡教琴撫慰受刑人的心靈。

導演李靖惠以獨立製片方式,自籌資金創作此部影片。從2013至今,歷經3000多日,風雪無阻,不畏艱難,堅持跨國拍攝。製作團隊在美國疫情 最嚴峻的時期,以敏銳的鏡頭捕捉當代美國社會的重要脈動。在疫情中,李導演堅持獨自在異國他鄉拍片,靜靜地守候在拍攝對象身邊,共度喜怒哀樂、悲歡離合的珍貴時光,將真實鏡頭刻在動人的情節中。

李靖惠表示,廣大觀眾可以從這部電影獲得共鳴,在疫情中全世界的人經歷了很長的、孤立的生活。自由也受到很大的限制,甚至是有600多萬人經歷了失去親人的痛苦。影片中的角色經歷了許多苦難的人生,他們如何在困境中找到出口,電影裡所呈現永不放棄的盼望、愛的力量,正是這個時代所迫切需要的。「希望許多觀眾都可以在電影裡獲得共鳴,並得到面對生命困境的力量,活出生命的光彩。」

紐約大學電影學系教授張真表示,這部電影具有重要性和獨特性,影片耗時十年,涵蓋台灣海峽及太平洋、兩岸三代華人 移民悲歡離合的故事,又與美國本土近期的政治文化變遷和社會運動息息相關。在美國有很多華人世世代代在此奮鬥,卻很少有電影聚焦華人族群的故事,這部影片剛問世已經獲得了熱烈期待和迴響,希望能夠給世界各地的觀眾看到。