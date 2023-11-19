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僑教中心首開書畫展 民眾捧場

記者高雲兒╱紐約報導
紐約華僑文教服務中心18日舉辦「擬古布新 施卿柔書畫展」，展出施卿柔過去三年的書法和繪畫作品；該節目作為慶祝中心修繕完工、重新開幕的活動之一，諸多民眾前來捧場。(記者高雲兒╱攝影)
紐約華僑文教服務中心18日舉辦「擬古布新 施卿柔書畫展」，展出施卿柔過去三年的書法和繪畫作品；該節目作為慶祝中心修繕完工、重新開幕的活動之一，諸多民眾前來捧場。(記者高雲兒╱攝影)

中華民國駐紐約華僑文教服務中心18日舉辦「擬古布新 施卿柔書畫展」，展出施卿柔過去三年的書法和繪畫作品；該節目作為慶祝中心修繕完工、重新開幕的活動之一，諸多民眾前來捧場。

文教中心於月前在法拉盛原址整修完成，本月10日重新開幕；華僑文教中心特別為此舉辦一系列活動，「擬古布新 施卿柔書畫展」是第三個活動，也是第一個書法繪畫展。

施卿柔為台北南港人，台灣東吳大學中國文學系畢業，來美後又取得電腦學位，並以電腦程式設計和系統分析為其專職；她從小醉心書法，後來更在王懋軒教授門下全心投入，對歷代書法史實、書論典則、古今大家書法、南帖北碑，心追手摹，體悟轉化，多有會通；她更參加多次書法展出，現任美國華人藝文協會副會長，美國華人書畫藝術家協會會員。

施卿柔介紹，此次書畫展是過去三年的作品，疫情期間封閉在家的生活，讓她產生不少靈感，創作出許多作品；她表示，中國書畫皆由線條構成，「希望民眾可以從我的線條感受到心聲」。

中華民國僑務委員會委員長徐佳青頒發表揚狀給施卿柔，駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕則鼓勵民眾多來建好的僑教中心走走；華僑文教中心主任陳永豐說，中心將為社區居民提供書吧等服務，並且推廣台灣文化，為青少年起到教育作用，同時提供展覽功能。

畫展時間為19日上午10時至下午5時；僑教中心地址：法拉盛41路133-32號。

施卿柔接受中華民國僑務委員會的表揚狀，左起：張俊裕、施卿柔、施俊銘、陳永豐。(記...
施卿柔接受中華民國僑務委員會的表揚狀，左起：張俊裕、施卿柔、施俊銘、陳永豐。(記者高雲兒／攝影)
紐約華僑文教服務中心18日舉辦「擬古布新 施卿柔書畫展」，展出施卿柔過去三年的書...
紐約華僑文教服務中心18日舉辦「擬古布新 施卿柔書畫展」，展出施卿柔過去三年的書法和繪畫作品；該節目作為慶祝中心修繕完工、重新開幕的活動之一，諸多民眾前來捧場。(記者高雲兒╱攝影)
施卿柔為台北南港人，台灣東吳大學中國文學系畢業，現任美國華人藝文協會副會長, 美...
施卿柔為台北南港人，台灣東吳大學中國文學系畢業，現任美國華人藝文協會副會長, 美國華人書畫藝術家協會會員。(記者高雲兒／攝影)

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