紐大帝許電影學院 辦「台灣女性影展」

紐約大學台灣影展部分參展者在紐約台北文化中心合影。左起分別為導演陳芯宜、導演黃玉珊、紐約大學電影系教授張真、策展人游惠貞、導演李靖惠及紐文中心主任張惠君。(記者許君達╱攝影)

由紐約大學帝許電影學院(Tisch School of the Arts)主辦的台灣影展 即日起至19日在曼哈頓 Michelson Theater舉辦，展映五部由台灣女性導演在不同年代拍攝的影片，旨在慶祝台灣女性國際影展創辦30周年，並向紐約觀眾介紹台灣女性主義電影的發展歷程。

參展影片中年代最久遠的是周旭薇拍攝於1988年的「高飛」(Of East and West)，由著名導演李安出鏡主演，年代較為久遠的作品還包括鄭淑麗於1994年拍攝的「鮮殺」(Fresh Kill)和黃玉珊於1998年拍攝的「真情狂愛」(Spring Cactus)，本世紀以來的作品則有陳芯宜於2007年拍攝的「流浪神狗人」(God, Man, Dog)。此外，導演李靖惠的最新作品「愛子歸來」(Come Home, My Child)也會在本次影展上在紐約首映。

台灣女性影展從創辦至今已歷30年，展映的絕大多數都是由女性創作、表現女性主義視角的作品。創辦人黃玉珊介紹，早年間，女性在電影行業內的升遷很慢，多數女性都只能做場記或化妝等工作，還存在一些對女性有所忌諱的傳統迷信風俗，能夠成為導演的女性更是鳳毛麟角。創辦這樣一個專為女性開放的平台，就是希望能讓更多女性電影有機會被看到。她說，女性影展從創辦以來就很少得到政府力量的扶持，幾乎全靠自己通過賣票或出版等方式維持運營。導演李靖惠介紹，對於獨立製片人來說，自己手中的資源有限，影響力逐漸擴大的女性電影展則為他們提供了一個登上國際舞台的機會。

台灣並非從一開始就是亞洲平權 運動和女性覺醒意識的先鋒地。策展人游惠貞介紹，女性影展的舉辦與台灣性平權運動一直保持著關聯，女性觀眾和女性導演既從性別意識的覺醒中得到了啟發，一些影片也在議題方面與外面的社會運動相互應和，共同推動進步。

李靖惠表示，她在社會風氣還相當保守的1990年代，就在女性影展中看到了講述關於女性情愛與性慾的內容，深受啟發。黃玉珊也回憶道，早期的女性影展確實比較重視慾望的探討和平權的反思，當時曾經引起轟動，而現在早已成常態，從這種變化中也能看出台灣在這方面的進步。今天，展映影片的選材重點則更多變成了「MeToo」運動以及女性影響力方面。

此外，30年來，台灣觀眾對於女性主義題材的熱情一直不減。黃玉珊透露，她在考察中發現，以往女性影展做得較好的國家或地區，包括法國、韓國等，觀眾如今都有所減少，只有台灣的觀眾數量一直在成長。「只要你能堅持一件事20、30年，就一定會有影響力。」游惠貞表示。