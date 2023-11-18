我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

紐大勃魯克學院中生 訪人瑞中心送禮

記者張心╱紐約報導
紐約市立大學勃魯克學院中文聯合學會學生成員，到訪華策會人瑞中心為長者送溫暖。(主辦方提供)
紐約市立大學勃魯克學院中文聯合學會學生成員，到訪華策會人瑞中心為長者送溫暖。(主辦方提供)

數名來自紐約市立大學勃魯克學院(Baruch College)中文聯合學會(United Chinese Language Association)的學生成員，在感恩節即將到來之際，於近日到訪曼哈頓華埠華策會人瑞中心，為長者們贈送節日禮物，以傳達冬日溫暖的敬意。

參加此次為長者送溫暖的學生包括麥曉鋒、鄭Ansom、李Ryan等。他們表示，能夠參加此次感恩節活動非常開心，中文聯合學會成員們提前從四方募捐，得到各界積極踴躍響應。他們用善款購買了約50種不同的禮物，主要都是方便長者生活的日常必需品與糧食，期待各位長者能歡樂、溫馨地度過感恩節。「我們能在感恩節前來送給華策會人瑞中心的各位長者們，真的感到特別高興，同時也備感人生的意義。」

華策會人瑞中心主任伍寶玲感慨兩代之間的互動，她表示，雖然是爺孫輩的溝通，但這是一個非常有意思的活動，特意安排學生們在午膳派餐時參與其中，親身體驗與長者的接觸、溝通與工作，相信有利於同學們將來更容易融入社會。

與此同時，中文聯合學會學生團還在伍寶玲主任的建議下，將善款包裝為喜慶紅包，由學生們逐一親手派到長者手中。當日約有20名年齡從96歲到100歲的長者們，取得了幸運紅包，所有參與的長者們也共計收到超過200份節日賀禮，眾人都倍感開心愉悅。

紐約市立大學勃魯克學院中文聯合學會學生成員，到訪華策會人瑞中心為長者送溫暖。(主...
紐約市立大學勃魯克學院中文聯合學會學生成員，到訪華策會人瑞中心為長者送溫暖。(主辦方提供)

華埠 紐約市 曼哈頓

上一則

法拉盛華商會+黃敏儀 社區送火雞

下一則

電子垃圾回收 法拉盛明日舉辦

延伸閱讀

平均680元 感恩節搭機出行機票更貴了

平均680元 感恩節搭機出行機票更貴了
感恩節火雞便宜了 但這些食物漲價…10人大餐不到62元

感恩節火雞便宜了 但這些食物漲價…10人大餐不到62元
3000萬民眾飛回家過感恩節 這些地區航班恐難準時

3000萬民眾飛回家過感恩節 這些地區航班恐難準時
BJ's、ShopRite…多家連鎖超市感恩節送火雞

BJ's、ShopRite…多家連鎖超市感恩節送火雞

熱門新聞

黃真因房產未被嚴姓女子妥善管理感到困擾，「從我父親過世到裁決出來前，都是這個保母有責任管理房產，但是裡面發霉了還是被人偷了搶了她也不管，還把房子搞得亂七八糟」。(黃真提供)

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

2023-11-13 13:03
米爾本街(Milburn Street)122-39號住所，一名54歲的房東，疑似因為租金被拖欠，一氣之下拿刀捅死三房客。(Google截圖)

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

2023-11-14 14:46
該男子因此事件丟了在華爾街當分析師的工作。（截自影片）

當街比中指狠嗆「滾回你的國家」 男子下場超慘…

2023-11-15 17:56
聯邦政府開放無證客工作許可限制，但目前紐約市僅有不到2%提交申請。(市長辦公室提供)

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

2023-11-12 06:31
亞當斯在首席募款幕僚上周遭聯邦調查局突襲檢查後，於8日首度舉行公開記者會，表明自己募款完全合乎規範。(記者張心／攝影)

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

2023-11-10 16:42
居住在17大道交81街的一名華婦，日前家中差點被入室盜竊。(谷歌地圖)

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

2023-11-11 11:26

超人氣

更多 >
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說

不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說