紐大勃魯克學院中生 訪人瑞中心送禮

紐約市立大學勃魯克學院中文聯合學會學生成員，到訪華策會人瑞中心為長者送溫暖。(主辦方提供)

數名來自紐約市 立大學勃魯克學院(Baruch College)中文聯合學會(United Chinese Language Association)的學生成員，在感恩節即將到來之際，於近日到訪曼哈頓華埠 華策會人瑞中心，為長者們贈送節日禮物，以傳達冬日溫暖的敬意。

參加此次為長者送溫暖的學生包括麥曉鋒、鄭Ansom、李Ryan等。他們表示，能夠參加此次感恩節活動非常開心，中文聯合學會成員們提前從四方募捐，得到各界積極踴躍響應。他們用善款購買了約50種不同的禮物，主要都是方便長者生活的日常必需品與糧食，期待各位長者能歡樂、溫馨地度過感恩節。「我們能在感恩節前來送給華策會人瑞中心的各位長者們，真的感到特別高興，同時也備感人生的意義。」

華策會人瑞中心主任伍寶玲感慨兩代之間的互動，她表示，雖然是爺孫輩的溝通，但這是一個非常有意思的活動，特意安排學生們在午膳派餐時參與其中，親身體驗與長者的接觸、溝通與工作，相信有利於同學們將來更容易融入社會。