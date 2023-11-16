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布碌崙籃網隊與創豐集團結夥伴 中領館祝賀

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙籃網隊和創豐集團在巴克萊中心宣布結成夥伴關係，中領館參讚尚繼媛(中)到賀。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙籃網隊和創豐集團在巴克萊中心宣布結成夥伴關係，中領館參讚尚繼媛(中)到賀。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙籃網隊(Brookln Nets)日前在布碌崙(布魯克林)巴克萊中心(Barcley Center)舉行儀式，宣布與經營知名火鍋品牌小龍坎的創豐集團與結成夥伴關係，共同推進籃球運動，並增進中美兩國的交流。中國駐紐約總領館參讚尚繼媛到場祝賀。

代表布碌崙籃網隊的BSE Global全球贊助商執行副總裁卡爾森(Catherine Carlson)在儀式上發言說，籃網隊非常高興能與創豐集團下的小龍坎公司合作，她希望雙方的合作有助於中國民眾更好地了解和認識籃網隊，從而認識NBA和美國籃球文化，也希望創豐集團的小龍坎能用中國美食給籃網隊帶來新的活力。

創豐集團總裁廖寓在致辭中稱與布碌崙籃網隊的合作是「激動人心」的，他希望這次合作能為北美帶去獨特而出色的餐飲體驗，也希望籃網隊能以籃球運動的無限潛力與熱情，以及在中國市場的深遠影響力，促進中美文化的交流與理解，

小龍坎聯合創始人李碩彥說，小龍坎經過十年發展，在海外23個國家設有62家門店。2022年，紐約門店開張，受到了紐約人的認可和喜愛，小龍坎在新澤西、洛杉磯、西雅圖、拉斯維加斯和達拉斯的新店都在籌備中，他希望與籃網隊的合作能把小龍坎的川味火鍋介紹給更多美國朋友，他希望小龍坎成為「世界的小龍坎」。

中國駐紐約中領館參讚尚繼媛對這次合作表示祝賀，她讚揚籃網隊多年來一直致力於弘揚中華文化，比如慶祝農曆新年，籃網隊還協助在中國貴州舉辦村BA，專門挖掘熱愛籃球的年輕人，推廣籃球文化。她也祝願火鍋作為廣受歡迎的中國飲食，能幫助加強中美兩國的溝通與合作。

布碌崙 中領館 新澤西

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