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亞美聯盟推數據平台 解析亞裔

記者許君達／紐約報導
亞美聯盟最新推出的數據門戶網站。(網頁截圖）
亞美聯盟最新推出的數據門戶網站。(網頁截圖）

亞美聯盟(Asian American Federation)14日宣布推出了最新的數據門戶網站，這是紐約首個以亞裔人群為研究對象的公開數據平台，為媒體、政府、研究者等提供免費的數據以供分析，新網站的網址為https://datacenter.aafederation.org/。

據了解，網站上分別提供了紐約市和紐約州的數據庫，項目包括各區域內亞裔的人口總數、合格選民數量、收入、教育、就業、居住、健康等情況，此外還對「亞裔」這個過於寬泛的身分概念進行了族群細分。在每個分類項目下，都給出了詳細的數字、組別、可視化效果以及詳細地圖。

根據網站提供的數據，2021年紐約市的亞裔總人口達到152萬5851人，占全市總人口的17.3%。在亞裔族群細分組中，紐約市自我認同為華裔的人口達59萬1821人，台裔人口1萬2673人。而從地理空間上看，皇后區擁有的亞裔人口比例最高，達到總人口的47.6%。而從人口年齡結構看，華裔和台裔的老年人占比接近20%，屬於老齡化比較嚴重的族群。

針對特定人群的數據分析是政策制定和族群研究的重要依據。亞美聯盟執行主任姚久安(Jo-Ann Yoo)表示，了解亞裔社區面臨的挑戰和機遇是為他們賦權的關鍵，希望這個數據庫未來能幫助為亞裔爭取更多的正義和機會。

州參議員劉醇逸表示，透過數據的透明化，可以加深外界對亞裔的了解，使亞裔離機會、待遇和保障的平等更進一步。市議員黃敏儀表示，廣義上的亞太裔社區包含極大的多樣性，這個新的數據門戶將是一個強有力的工具，「它將幫助我們更精準地了解這種複雜性在政策制定上的挑戰。」

亞裔 紐約市 華裔

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