長島鐵路新時刻表生效 4線有變化

長島鐵路(LIRR)列車時刻表調整13日起生效，四條線路都有變化；大都會交通署(MTA)表示，此次調整旨在「更好地反映客戶的出行模式和需求」，增加更多達到賓州車站的列車，同時停靠更多本地車站。(MTA提供)

長島鐵路 (LIRR)列車時刻表調整13日起生效，四條線路都有變化；大都會運輸署(MTA)表示，此次調整旨在「更好地反映客戶的出行模式和需求」，增加更多達到賓州 車站的列車，同時停靠更多本地車站。

自從麥迪遜大中央車站 在2月27日開啟全面服務後，各線都有列車入站，每小時最多能發24個班次，提升了皇后區和長島與曼哈頓東區的交通，令一部分通勤族大為受益；不過，班次時刻表也因此大調整，此前全部進入賓州車站的列車也有30％被分流到大中央車站，令很多乘客不便。

因此MTA在13日開始施行新的列車時刻表，以增進更多乘客的體驗；首先是「華盛頓港線」(Port Washington)支線將增加更多早間特快列車，早上6時47分的列車將提前五分鐘至6時42分發車，並從大頸站(Great Neck)起直達賓州車站(Penn Station)；本來於7時19分出發的列車，也將作此改變。

另外，早上6時28分從大頸出發到麥迪遜大中央車站的列車，將在小頸(Little Neck)和道格拉斯頓(Douglaston)增加停靠，以容納更多乘客；早上7時02分的列車也將作此改變。

早上7時38從小頸出發的列車改為從大頸出發，時間變為7時35分，目的地也改為賓州車站；早上7時11分的列車目的地也改為賓州車站。

工作日晚上8時44分，原定在大中央車站發車的列車，將改為在賓州車站出發。

龍可科馬(Ronkonkoma)線方面，原訂分別於晚上7時1分和7時49分從大中央車站發車發車，到龍可科馬的列車將不再運行。

巴比倫(Babylon)支線上，早上5時24分由Wantagh發車的列車，將改為在早上5時4分從巴比倫發車，沿該支線停靠，目的地從大中央車站改為大西洋總站；工作日將在下午2時38分，運營從賓車車站出發的列車，停靠牙買加(Jamaica)站，並在洛克維爾(Rockville Centre)和巴比倫之間的所有當地停靠站停靠；晚上7時24由大西洋總站發車的列車，將抵達牙買加，乘客可轉乘前往巴比倫的列車服務；另外，晚上7時40分由大中央車站發車的列車將不再運行。

布魯克林(布碌崙)線，將在早上高峰時段，新增兩班直達列車到大西洋總站(Atlantic Terminal)；早上5時30分由龍可科馬發車的列車，將把目的地從大中央車站改為大西洋總站；早上5時24分由Wantagh發車的列車同樣將目的地改為大西洋總站。

詳細的列車時刻表，可參考Traintime APP或mta.info。