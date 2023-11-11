2議員宣布撥款16億 引北方鐵路進賓州車站
紐約州國會參議員舒默(Chuck Schumer)和陸天娜(Kirsten Gillibrand)近日在布朗士共同宣布，將撥款16億元聯邦資金，用於升級改造屬於美鐵(Amtrak)的線路，為北方鐵路(Metro North)列車進入賓州車站(Penn Station)的計畫打通瓶頸。
這項已醞釀多年的改造計畫包括多項工程。其中最重要的部分是將連接布朗士與皇后區的「地獄之門」(Hell Gate Line)線從雙軌鐵路增加到四軌，以供北方鐵路列車通行。
這段鐵路長約19哩，現屬Amtrak所有，從新羅謝爾(New Rochelle)與現有北方鐵路分開，沿布朗士區東側海岸南行，上跨蘭德爾島(Randall's Island)後，經「地獄之門大橋」進入皇后區，在木邊(Woodside)附近轉向、匯入長島鐵路路廊，最後經東河隧道進入曼哈頓的賓州車站。
與之配套的是位於Co-op City、Morris Park、Parkchester/Van Nest、Hunts Point附近的四座新設車站，以改善作為地鐵盲區的東南布朗士地區的公共交通狀況。
此外，兩名參議員還宣布另外撥款5800萬元，用以改造這段鐵路上已有115年歷史的佩勒姆海灣大橋(Pelham Bay Bridge)。
長期以來，曼哈頓的賓州車站與大中央車站(Grand Central Staion)無法互通，北方鐵路只能進入位於曼哈頓東區的大中央車站，而長島鐵路、新澤西通勤鐵路以及Amtrak列車只能進入位於曼哈頓西區的賓州車站。兩座車站之間，甚至沒有任何能夠直達的交通方式，乘客無論乘坐地鐵還是公車，都需要至少換乘一次，而如果步行，則至少需要20至40分鐘。
2022年，歷時超過30年的東河隧道貫通，使長島鐵路得以進入大中央車站，大大便利了需要前往東區的通勤者。而目前，北方鐵路的乘客尚無法直接抵達曼哈頓西區，「地獄之門線」改造工程的目的就是打通這個瓶頸。
陸天娜表示，這個變革性的基礎設施項目將為無數東布朗士居民改善安全狀況、生活質量和商業開發的機會。根據舒默辦公室，這個改造項目預計能為50萬居民實現「離家一哩」範圍內的快速公共交通服務。
據報導，改造項目原定於2027年3月完工，但根據目前的進度估算，預計要到2027年底才有可能完工。
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