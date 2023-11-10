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亞當斯上任後 市警遭投訴創新高

記者劉梓祁╱紐約報導
亞當斯(中)上任後，針對市警投訴達11年新高。(記者劉梓祁╱攝影)
亞當斯(中)上任後，針對市警投訴達11年新高。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市亞當斯(Eric Adams)上任後，曾擔任警員的他多次表達出對市警(NYPD)的支持態度，意在改善市內治安情況；然而，有統計顯示，對警察的不當行為投訴已上升至2012年以來的最高水平，導致部分人將責任歸咎於市長的「極端支持」，稱其正在破壞「警民關係」。

根據市獨立警察監察委員會(CCRB)的最新月度報告，截至2023年9月底，已經有4262份針對警隊成員的不當行為投訴，為2012年以來的最高年度累計數。當年紐約市在前市長彭博(Michael Bloomberg)、前市警局長凱利(Ray Kelly)的領導下，在有色人群社區進行了數十萬次搜身行動，導致4546項權力濫用指控。

僅在今年8月，便有588份投訴提交予監察委員會，是自2012年10月以來單月最高。同時，投訴的增加亦發生在亞當斯的任內第二年，期間他曾多次表達對警員和打擊犯罪的堅定支持，並加強了針對破壞生活質量行為的執法力度，使搜身和車輛追逐次數大幅增加，但令犯罪率成功下降。

此外，分析指亞當斯的上任還影響了警察紀律的懲處標準，使警員享有更大免責權。在他任內的市警局長治下，不當行為投訴中的一半案件被推翻或減輕紀律處分。其中，亞當斯任內第一任局長西維爾(Keechant Sewell)對一半被指犯有不當行為的警員採取了減輕甚至取消處罰的決定。

紐約法律援助處刑事案件辯護律師王潔麗(Jennvine Wong, 音譯)表示，市警愈來愈傾向於減輕或撤銷警官的紀律問題，是存在問題的。她說，當警方根本不提出任何紀律處分時，便向警員傳達了對違法侵犯不認真對待的信號，還會導致進一步惡化的警民關係。

監察委員會的臨時會長萊斯(Arva Rice)則認為，投訴案件的增多和獨立監察機構擴大影響力和管轄權有關，且市警亦認同此說法。萊斯指出，投訴的不斷增加說明委員會需要更多資源和人員來處理不斷增加的案件。

亞當斯 紐約市

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