龍年藝術展徵作品 韓沁11日數字影像展

由大石溪亞裔 協會(AAAGSB.org)主辦的第四屆農曆新年藝術展作品現正式開始徵集，參與者所提交的作品應圍繞農曆新年、龍年或春節慶祝的主題，歡迎紐約州所有民眾參與。

此活動得到布魯克海文鎮(Brookhaven)亞裔指導委員會和布魯克海文鎮鎮長辦公室的協助，所有作品將按照四個不同組別進行評選並設有獎勵，所有通過審查的藝術作品將於2024年1月8日至1月28日在布魯克海文市政廳二樓藝術畫廊展出。

主辦方規定，作品需使用藝術家的名字提交，年幼的參與者可獲得家長或老師的協助；每件提交的作品需單獨填表，並在檔案名稱中包含藝術家的姓名，以便於檢索；每人最多可提交三份作品。

作品提交規格，藝術品的最大尺寸應為24 x 24吋，包括框架尺寸；可接受的作品格式包括雕塑 和二維視覺藝術形式，如繪畫、素描、版畫、雕塑、混合媒體和可進行高清晰度打印的數位藝術；主辦方不接受需大量組裝的藝術品，所有藝術品在交付時必須完整並併裝備完善，包括框架和掛線。

藝術品召集截止日期為12月29日，參賽作品將於12月30日進行評審。評審團由石溪大學藝術系兼職教授韓沁以及來自教育機構或博物館的藝術總監組成。所有藝術家及其家人和朋友將被邀請參加2024年1月28日的慶祝龍年暨頒獎典禮。每個年齡段將公布一、二、三等獎得主，還有若幹榮譽獎。每位藝術家，無論排名如何，都將收到布魯克海文鎮辦公室頒發的感謝證書。

此外，藝術家韓沁也將在本月11日(周六)下午5時，在長島 展示其公共數字影像作品「我的新大陸」，通過3D掃描和渲染技術在長島的燈塔(Patchogue Lighthouse)上投影出多位社區領袖的肖像。

她表示，這些社區領袖來自亞裔和西班牙裔社區，包括醫生、律師等，由各自的社區成員投票選出。他們致力於維護共同文化，幫助新移民融入社區，消除文化隔閡。這部公益藝術作品還將華人的面容展示在歷史建築上，讓亞裔出現在美國公共藝術空間，並以創新的社會互動藝術形式展現社會問題，鼓勵新移民思考如何以新視角看待自己和社區，共同努力打造更美好的未來。

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