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台師大音樂會 老少同堂樂融融

記者高雲兒╱紐約報導
為了慶祝成立50周年紀念日以及教師節，國立台灣師範大學美東校友會日前在台灣會館舉辦親子音樂會。(蘇詠淳提供)
為了慶祝成立50周年紀念日以及教師節，國立台灣師範大學美東校友會日前在台灣會館舉辦親子音樂會。(蘇詠淳提供)

為了慶祝成立50周年紀念日以及教師節，國立台灣師範大學美東校友會日前在台灣會館舉辦了一場親子音樂會，老少觀眾濟濟一堂，其樂融融；據悉，這場音樂會旨在傳承和創新，既慶祝重要的校慶活動，也為社區帶來高水平的公益音樂會，為大家帶來難忘的音樂和藝術盛宴。

台師大留美校友會會長游秀貞表示，校友會每年都熱切邀請校友和音樂愛好者參加音樂會，但由於疫情關係中斷，這是疫情後的第一場音樂會，對於社區居民和校友們來說都是一個重要的交流機會；這次音樂會特點之一是親子音樂會，由蘇詠淳策畫，校友們帶著孩子一同參加，讓台上台下的觀眾都參與其中。

音樂會開場表演嘉賓是夫妻檔男高音范增昌和鋼琴家游秀貞，他們登上舞台，演繹「點心擔」和「杯底不可飼金魚」，人們為他們的表現報以熱烈的掌聲；隨後，年幼的鋼琴才子Maya Morrison和Sylvie Morrison走上舞台，他們的表現令人驚嘆，觀眾們紛紛驚呼和鼓掌，對這兩位小音樂家的表現讚譽有加；著名女高音張心梅和台灣新銳女歌手羅以琳的現場表演更是音樂會的一大亮點，他們的歌聲優美動聽，營造出一種歡快的氛圍。

音樂會大約持續一小時，且此次除了音樂，也有畫展、書法展等，可謂一場藝術盛宴。

這次音樂會特點之一是親子音樂會，由蘇詠淳策畫，校友們帶著孩子一同參加，讓台上台下...
這次音樂會特點之一是親子音樂會，由蘇詠淳策畫，校友們帶著孩子一同參加，讓台上台下的觀眾都參與其中。(記者高雲兒╱攝影)
音樂會開場表演嘉賓是夫妻檔男高音范增昌博士和鋼琴家游秀貞，他們登上舞台，演繹「點...
音樂會開場表演嘉賓是夫妻檔男高音范增昌博士和鋼琴家游秀貞，他們登上舞台，演繹「點心擔」和「杯底不可飼金魚」。(記者高雲兒╱攝影)
台師大留美校友會會長游秀貞表示，校友會每年都熱切邀請校友和音樂愛好者參加音樂會，...
台師大留美校友會會長游秀貞表示，校友會每年都熱切邀請校友和音樂愛好者參加音樂會，但由於疫情關係中斷，這是疫情後的第一場音樂會，對於社區居民和校友們來說都是一個重要的交流機會。(記者高雲兒╱攝影)
這次音樂會特點之一是親子音樂會，由苏詠淳策畫，校友們帶著孩子一同參加，讓台上台下...
這次音樂會特點之一是親子音樂會，由苏詠淳策畫，校友們帶著孩子一同參加，讓台上台下的觀眾都參與其中。(苏詠淳提供)
為了慶祝成立50周年紀念日以及教師節，國立台灣師範大學美東校友會於22日在台灣會...
為了慶祝成立50周年紀念日以及教師節，國立台灣師範大學美東校友會於22日在台灣會館舉辦了一場親子音樂會，老少觀眾濟濟一堂，其樂融融。(記者高雲兒╱攝影)
為了慶祝成立50周年紀念日以及教師節，國立台灣師範大學美東校友會於22日在台灣會...
為了慶祝成立50周年紀念日以及教師節，國立台灣師範大學美東校友會於22日在台灣會館舉辦了一場親子音樂會，老少觀眾濟濟一堂，其樂融融。(記者高雲兒／攝影)

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