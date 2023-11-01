市警犯罪現場組 迎首位華裔副督察

李本成為犯罪現場調查組首位亞裔副督察。(記者高雲兒／攝影)

紐約市警總局於10月31日在皇后區大學點警察學院舉辦晉升典禮，數位華裔警員得到晉升，李本(Benjamin Lee)將擔任犯罪現場調查組(CSU)首位亞裔 副督察；另有兩名華人 晉升為警官(Captain)，還有華人升為警佐(Sergeant)，他們均表示，在獲得更大榮耀的同時，也意味著更多責任，將盡自己所能為社區服務。

據了解，李本(Benjamin Lee)已經在紐約警局工作20年，父母均為來自廣州和香港的移民 ；早在成為警員之前，他從16歲開始，便在紐約長島薩福克郡(Suffolk County)擔任心理諮詢師、急救人員和志願消防員；在布碌崙科技高中和紐約州立大學石溪分校畢業後，他於2003年7月成為一名警員；20年的任期內，他曾擔任巡警、巡警督導員、排長、內部事務調查科(IAB)隊長、分局「行政長官」(Executive Officer)、禁毒組指揮官等。

亞裔警官協會榮譽創會會長、前市警總局副局長莫虎表示，李本的晉升非常重要，「這是犯罪現場調查組第一次有華裔，甚至從來沒有亞裔坐過這個位置」，他誇讚李本多樣化的經歷使晉升當仁不讓，接受過裝甲訓練、戰術武器訓練、潛水訓練，以及SSI壓力救援訓練等；對此李本在聲明中表示，「已經準備好迎接下一個挑戰，並期待盡我所能完成。」

另外兩名晉升為警官的是分別在市警局工作15年和16年的許博略(Bolue Hui)和黃中達(Timothy Wong)；許博略出生於廣州，18歲移民後就讀水牛城州大(University at Buffalo-SUNY)；目前他是內部事務調查科(IAB)組長，對此次晉升他表示，「希望做得更好，也很高興家人能夠見證我的升職，為孩子做個榜樣」。