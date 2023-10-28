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華策會44周年 表彰4傑出人士

記者顏潔恩／紐約報導
華策會日前在8大道酒樓舉辦第44屆籌款晚會。(記者顏潔恩 / 攝影)
華策會日前在8大道酒樓舉辦第44屆籌款晚會。(記者顏潔恩 / 攝影)

華人策劃協會布碌崙(布魯克林)分會日前在8大道酒樓舉行成立44周年籌款晚會，來自政界、警界等來賓數百人出席；華策會指出，受到新冠疫情影響，該會時隔多年終於舉辦線下的周年晚宴，意義重大，當晚也表彰四名對社區做出傑出貢獻的社區領袖。

獲頒表彰的四人為日落公園第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)、瑪摩利醫療中心首席醫療官馬紹爾(John Marshall)博士、第220初中校長鄧普斯特(Sheldon Dempster)和紐約亞美律師協會(AABANY)執行董事陳家揚(Yang Chen)；四人在各自的領域表現優越，幫助無數民眾，希望以此鼓勵，未來做得更好。

華策會在紐約市立足超過40年，與民選官員、社區領袖交情甚好，當日聯邦眾議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、市主計長蘭德(Brad Lander)、市公益維護官威廉姆斯(Jumanne Williams)、布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)等人均到場，為華策會獻上祝福。

舒默致詞時強調華社為布碌崙、紐約、乃至整個美國所作出的貢獻，華人為了更好的生活而離鄉背井來到這裡，在作出偉大貢獻的同時，卻不幸成為被仇視的群體；他將繼續致力於在國會通過反針對亞裔仇恨的法令，嚴懲仇恨犯罪者，保障亞裔的安全。

華策會總裁兼執行長何永康說，該會在布碌崙社區成立的44年以來，在社會資源、教育、長者、青少年和孩童福利、身心健康方面提供服務，在過去一年來，至少有1萬5000名華人民眾獲得援助；接下來也會以此為目標，向各級政府為當地民眾爭取應有的資源和經費，獲得公正和具有包容性的待遇。

布碌崙分會主任梅兆波則表示，這是該會自2020年以來首辦的年度籌款晚會，能夠面對面與會員們、各界嘉賓慶祝，意義深刻；他也承諾，將與同事們繼續努力，造福布碌崙華社。

布碌崙 華人 亞裔

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