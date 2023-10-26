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紐約客談／亞裔應對小組 保障亞裔安全

紐約客談

紐約市警防止犯罪部隊近日宣布特地為109分局成立的「亞裔應對小組」已經一周年，這組會說粵語、福州話、國語等多種語言的亞裔小組，可以為109分居管轄範圍內的華人，尤其是法拉盛地區華人減少警民間的語言障礙。

這一措施表明紐約市警察局認識到亞裔社區所面臨的特殊挑戰。長期以來，亞裔社區的需求和關懷常常被忽視，比如在報警因不會說英文，在漫長的轉接等待後案子還是沒報成；或者當亞裔和其他族裔發生衝突，外族裔警員優先聽取會講英文的衝突方，常常忽略亞裔的表述，導致誤會產生；因此亞裔小組可以更好地理解這些社區的安全需求，還可以增加社區對警察局的信任感。

同時，這也有助於改善社區的合作和參與，建立針對亞裔的應對小組將提供一個平台，讓警察和社區可以更密切地合作，民眾也能理解警方立場，從而共同解決安全問題。

另一方面，建議這些警員和社區加強聯繫；不得不指出的一點是，在法拉盛過去一年的衝突中，並未太多見到這些亞裔警員的身影；包括在無證小販、仇恨犯罪等執法過程中，常常都是外族裔警員和不會說英語的華人雞同鴨講，甚至產生爭執和誤會。

因此希望在未來的執法過程中，如有華人涉及，盡可能有一名亞裔警員到場，無論是對案件的判斷還是對當事人心理的安慰，都可起到關鍵作用；同時還要增加該小組的可見度，特別是在社區的重要事件和集會中，這樣可以使社區成員更容易識別和接觸這些亞裔警員，進一步加強警民互信。

不管如何，建立針對亞裔的應對小組是一個積極的開始，表明紐約市認識到如何真正保護亞裔的安全。

亞裔 華人 紐約市

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