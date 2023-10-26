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鄭永佳上任首辦里民大會 為居民現場辦公

記者胡聲橋／紐約報導
州眾議員鄭永佳在其上任以來首次里民大會上講話。(記者胡聲橋/攝影)
州眾議員鄭永佳在其上任以來首次里民大會上講話。(記者胡聲橋/攝影)

州眾議員鄭永佳(Lester Chang)24日晚在布碌崙(布魯克林)班森賀舉行了上任來的首次里民大會，向民眾說明了自己上任後取得的成績以及今後努力的方向，他還請眾多政府部門的代表到現場為選民提供諮詢，解決實際問題，共吸引了數百名各界人士和選民參加。

這次里民大會在新越卓高中(New Utrecht High School)舉行。鄭永佳首先對選民的支持表示感謝，他說為社區服務是議員的使命，他將堅定地為民眾解決問題，為其排憂解難。

在公共安全上，鄭永佳表示支持加大警力，他還重點談到兩個問題，一是加強對非法電單車、電滑板車的管理，防止各類安全事故的發生；二是非法大麻店氾濫的問題必須加以遏制。他還提到，將繼續促請政府各部門加強對8大道無證攤販的管理。

鄭永佳說，他投票支持增加當地的教育經費，確保孩子獲得優質教育，也支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)，以及設立更多資優班。針對近期發生的中東裔家長毆打華生及其家人一案，鄭永佳表示已聯絡市教育局，要求學校提供反霸凌和反仇恨的訓練，以防止類似事件發生。

對於就業與經濟增長，鄭永佳說，他支持為小商家與本地企業減稅的政策。對於曼哈頓南部的堵車費計畫，他表示將阻止或推遲其生效，並倡導設立開放的公共論壇來加強民意的表達。

這次里民大會與眾不同的是，鄭永佳沒有試圖一一回答選民的具體問題，而是邀請了一些政府部門，比如選區所屬的第20學區、交通安全、環境保護、兒童權益、移民、公園、青少年發展等部門的代表，以及一些制服部門，比如警察局、海軍、陸軍、聯邦調查局、懲教局的代表，以及自己辦公室的工作人員，為居民現場辦公，為他們答疑解惑，解決具體問題。

州眾議員鄭永佳在首次里民大會上與選民提供諮詢。(記者胡聲橋/攝影)
州眾議員鄭永佳在首次里民大會上與選民提供諮詢。(記者胡聲橋/攝影)
州眾議員鄭永佳在首次里民大會上幫選民登記。(記者胡聲橋/攝影)
州眾議員鄭永佳在首次里民大會上幫選民登記。(記者胡聲橋/攝影)

教育局 堵車費 布碌崙

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