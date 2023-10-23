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銘記華人攝影師 李揚國路揭牌

記者許君達／紐約報導
李揚國弟弟John Lee高舉新路牌。(記者許君達／攝影)
李揚國弟弟John Lee高舉新路牌。(記者許君達／攝影)

曼哈頓「李揚國路」揭牌儀式22日在華埠原莫斯高街(Mosco St.)街口舉行，李揚國生前親友、社區代表、本地及紐約其他亞裔民代等出席，數百社區居民到場同慶。儀式結束後，主辦方還組織了社區街頭派對，並在李揚國生前經常參與活動的披露街(Pell St.)21號中華第一浸信教會放映兩部有關李揚國生平的紀錄片。

李揚國生於紐約的華人移民家庭，成年後從事紀實攝影數十年，鏡頭聚焦於草根華人世界，並對弱者充滿人文關懷。從1970年代開始，他用相機記錄華埠重大社會運動，2021年不幸因感染新冠肺炎去世。從2021年初李揚國過世後不久，華埠社區機構「心目華埠」(Think!Chinatown)與美華協會(OCA)紐約地區分會和被收養華人協會(Chinese Adoptee Alliance)等多家機構發起了為李揚國命名道路的倡議。

最終的命名計畫為將原「莫斯高街」的街名上增加一個「李揚國」的命名，讓這條位於華埠核心地帶的小街同時擁有兩個路牌、雙名共用。方案於今年3月在曼哈頓第三社區委員會表決通過，市議會6月22日通過更名法案。

州參議員劉醇逸表示，李揚國生前曾花費多年時間挖掘建設太平洋鐵路的華人勞工的歷史，他紀錄亞裔美國人的歷史貢獻和傷痛，有助於幫助我們這個族群走出「歷史隱形人」的角色。李揚國的弟弟John Lee回憶，李揚國曾經在被問到做事的目的時回答，做這些事因為華裔的故事需要記錄下來。

市議員馬泰(Christopher Marte)說，李揚國在反對逼遷、監獄建設的抗議上以及在亞裔民權運動上，並不只當一個手持相機的旁觀者，而是自己也積極投入。2018年華埠爆發最新的反建監獄抗爭，李揚國同樣也在場。菲律賓裔州眾議員瑞嘉(Steven Raga)表示，李揚國的成就不僅是華裔的光榮，其他亞裔社區也以他為榮。

莫斯高街以德高望重的義大利裔社區活動人士莫斯高(Frank Mosco)的名字命名，旨在紀念他生前致力於為社區租戶和低收入者爭取權利的事蹟。OCA紐約分部執行副主任Darci Siegel表示，此次為李揚國新增的命名，體現了共享這片地理空間的兩大族裔社區之間的紐帶。John Lee此前也曾表示，共同命名不是為了讓李揚國的聲名壓過莫斯高，而是希望生活在不同時代的兩位社區傳奇能夠共同進入歷史殿堂。

參加儀式的還包括州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、州長亞裔事務辦公室主任范小江、市長辦公室亞裔事務主任鄭祺蓉，以及州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室的亞裔代表、李揚國伴侶Karen Zhou等，李揚國生前曾經加入的華裔退伍軍人會也派出多位代表前往。

新街名將李揚國與莫斯高並列。(記者許君達／攝影)
新街名將李揚國與莫斯高並列。(記者許君達／攝影)

李揚國 亞裔 華埠

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