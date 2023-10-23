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白人女子遭黑膚女襲擊 警列種族仇恨犯罪

記者邢易霖 / 紐約報導
一名28歲白人女子在一趟開往皇后區的7號列車上遭種族歧視辱罵並被攻擊，警方公布嫌犯照片。(市警提供)
一名28歲白人女子在一趟開往皇后區的7號列車上遭種族歧視辱罵並被攻擊，警方公布嫌犯照片。(市警提供)

據市警消息，本月20日早上大約7時30分左右，在69街(69th Street)和法拉盛羅斯福大道地鐵站(Roosevelt Ave Subway Station)，一名28歲白人女子在一趟開往皇后區的7號列車上，遭到了一名陌生女子的踢擊面部，嫌犯還用種族歧視語言進行辱罵。

警方表示，這次襲擊發生在沒有任何挑唆的情況下，襲擊者不僅肢體攻擊了受害者，還對其進行辱罵道，「你這個蠢笨的白人婊子」。隨後，這名襲擊者立即下車並搭乘了下一趟開往皇后區的7號列車。受害女子在襲擊中受到輕微腦震盪和淤血傷，她拒絕了現場提供的醫療救助。

據目擊者描述，襲擊者為女性，深膚色，身高約5呎7吋，體重160磅，年齡在30至40歲之間。頭髮深色，髮髻高高盤起，身穿黑色夾克和緊身衣。據目擊者描述，襲擊者為女性，膚色黝黑，身高約5尺7，體重160磅，年齡在30至40歲之間。深色頭髮，髮髻高高盤起，身穿黑色夾克和緊身衣。

目前，市警仇恨犯罪小組(NYPD Hate Crimes Unit)對此案正在進行調查。

皇后區 地鐵站 種族歧視

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