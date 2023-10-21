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洗衣公司涉剝削員工 醫學中心被籲終止合作

記者顏潔恩／紐約報導
示威者日前到日落公園紐約大學朗格尼醫學中心外示威。(取自推特)
示威者日前到日落公園紐約大學朗格尼醫學中心外示威。(取自推特)

總部位於紐約的商業洗衣公司FDR Services Corp，日前被爆出涉嫌剝削員工，類似血汗工廠的工作環境忽視了員工的權益；紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Hospital)與該公司有長期合約，布碌崙(布魯克林)日落公園市議會阿萊維斯(Alexa Aviles)和多名民眾近期針對該事件在朗格尼醫學中心前示威，要求其立即中斷合同。

FDR Services Corp位於長島Hempstead，過去便曾被國家勞工關係委員會(National Labor Relations Board, NLRB)調查，部分遭調查的個案隨後交給州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室處理；2021年，其辦公室宣布該公司於新冠疫情期間，拒絕為生病的員工提供病假，還直接將他們開除，違反了州和聯邦的勞工法令。

而在2022年5月間，州檢察長接收到員工的投訴後，指工作的環境如同血汗工廠，令他們非常不適，且已有好幾年沒有工會合約；州檢察長對此曾到該公司總部前示威，呼籲立即改善工作環境，但並未見奏效。

與FDR Services Corp擁有合同的紐約大學朗格尼醫學中心，長期將制服送往該公司獲得清潔服務，也捲入這起風波之中；多名員工日前到55街150號的中心前示威，呼籲立即抵制該公司，阿萊維斯與州眾議員泰寧(Taylor Darling)也在示威團隊中。一名員工指出，除長期在不衛生和惡劣的工作環境中工作外，公司也拒絕為他們提供任何醫療保險。

「該公司多年來一直虧待員工們，為他們製造不健康的工作環境，直到有員工站出來，才暴露真相」，泰寧說道。阿萊維斯則呼籲該公司立即制定工會合約，令員工感受到尊重、雙方坐下來談判，鑑於這些員工為了當地民眾提供如此重要的服務，像紐約大學朗格尼醫學中心這樣龐大的醫療機構也應幫忙發聲。

除在紐約大學朗格尼醫學中心的抗議外，也有示威者前往長島Rockville的Mercy醫院前示威；針對此情況，紐約大學朗格尼醫學中心和FDR Services Corp目前都拒絕作出回應。

醫學 紐約大學 長島

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