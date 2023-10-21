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慈善書法國畫展 法拉盛舉辦

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聯合關愛樂施會舉辦慈善書法國畫展。(主辦方提供)
聯合關愛樂施會舉辦慈善書法國畫展。(主辦方提供)

爲推廣中華傳統書畫藝術，增加中華書畫藝術海外影響力，聯合關愛樂施會日前在法拉盛緬街時代商場舉辦慈善書法畫展，傅兆滿、劉比華、蘇東河、傅廣安、張小琳、蘇大奧六位藝術家的逾50幅書畫作品參展。

中國書畫院研究員傅廣安表示，樂施會将以本次慈善書畫展爲契機，設立免費美術學習入門班，推廣和傳承傳統書畫文化。

除了他的畫作外，本展還展出他已故父親傅兆滿的巨幅山水畫遺作，該畫曾獲得國家博物館收藏。傅兆滿生前是中國著名嶺南畫家、書法家和教育家。他自小得庭淵緣，青年時從事工藝美術工作，書畫善緣其長，早年入讀書法學院，美術專修學院。

知名書法家及篆刻家蘇東河表示，紐約是國際大都市，也是世界藝術之都，本展宗旨是讓在美國的各族裔民衆認識和欣賞到中國書畫的魅力，加強各族裔文化溝通與交流，有助加深各族裔的包容和團結。

此外，當日參展的還有活躍於社區的藝術家、皇後畫院院長劉比華，師從王懋軒的藝術家張小琳以及後起之秀的國家畫院畫家蘇大奧。本次畫展得到州衆議員金兌錫高級顧問楊愛倫等到場支持。

本展即日起展至10月23日，每天上午11時至4時在緬街37-02号四樓218室展覽，免費入門班爲10月28日下午1時至3時舉辦，歡迎感興趣的民眾參加。

書法 畫展 法拉盛

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