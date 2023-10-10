排華法案廢除80周年 12/5華府辦紀念活動

組織者張小彥講述舉辦這場紀念活動的重要意義。(視訊會議截圖)

為紀念美國「排華法案」廢止80周年，來自全美各地的多家華人 組織將於今年12月5日(周二)在華府聯合舉辦大型紀念活動，其中主會場將設在美國最高權力殿堂國會山(Capitol Hill)。

1943年12月，時任總統羅斯福(Franklin D. Roosevelt)簽署「馬格努森法案」(Magnuson Act)，正式廢除美國歷史上唯一一個專門指明針對某個特定族群進行歧視性對待的「排華法案」，首次令美國華人得以享受平等公民權。排華法案1882年通過，執行超過60年。

紀念活動的主要組織者之一、社會學學者張小彥表示，之所以盛大紀念這一歷史性事件，是為了彰顯近80年來美國社會的進步、公民權利的發展，並警惕歷史倒退，同時，也更要突出華裔 對美國的貢獻。

張小彥還提到，防止「排華法案」歷史重演，意味著華人必須更積極地參與美國的民主政治，不參與就沒有發言權。他說，「排華法案」訂立時，其中一個藉口就是「華人無法同化」，然而此後的歷史發展證明，「白人國家」無法讓美國偉大，能接納來自不同文化種族的人共享繁榮、自由和權利才是美國的偉大之處。

12月5日的紀念活動分為兩個部分。上午的大會將在國會山舉行，屆時會邀請多名國會議員以及拜登 政府內部高級官員發表演講，並提供展品，向各族裔觀眾闡述廢除「排華法案」的重要意義，並展示華裔在獲得了平等對待後所創造的重要歷史成就。下午將在威廉瑪麗學院(William & Mary)華盛頓中心舉辦圓桌會議，討論未來推動華人參政以及種族平等的行動計畫等。

參與共同籌辦紀念活動的組織，還包括美國華人政治聯盟(I-Chinese American Political Action Committee)、美國華人全國委員會(National Council of Chinese Americans)、美國華裔精神健康聯盟(Mental Health Association for Chinese Communities)、美國亞裔領導力委員會(Asian American Leadership Council)、美國華人華僑聯合總會(American Chinese United Association)、美國華人聯合會(United Chinese Americans)、美國華裔聯盟(Chinese American Alliance)。