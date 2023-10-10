半生之後重拾畫筆 顧月華個展揭幕

法拉盛市政廳將於即日起到16日舉辦顧月華油畫個展，展出80餘幅作品；在8日的開幕儀式中，顧月華表示，半生之後得以重拾畫筆是她的幸運，之後也會堅持不懈地畫下去。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 市政廳將於即日起到16日舉辦顧月華油畫個展，展出80餘幅作品；在開幕儀式中，顧月華表示，半生之後得以重拾畫筆是她的幸運，之後也會堅持不懈地畫下去。

據顧月華介紹，這次展出的80多幅作品中，有60餘幅是她的近年作品，主要是重現生活中的點滴，例如一朵小花、一個器皿，其中一批油畫作品重現了莫奈花園的景色，只不過色彩更加明快，讓人備感輕鬆。

談起這次創作，顧月華表示並不容易。她自小喜愛畫畫，也曾一度在國內外辦展，比如在1964年春，於河南 省博物館參展「四人聯展」，之後在80年代兩度於紐約舉辦個人畫展 ，但除此之外，她的畫畫生涯一度被打斷。

她自言早年間因為動盪年代中止畫畫，來美後需要補貼家用，於是謀求穩定工作，之後也因為丈夫孫林需要畫畫，她不得不安心於相夫教子的角色；直到去年，當顧月華無意間重拾畫筆，她突然感到「找回自己」，「我以為我這輩子就是這樣了，生活穩定幸福，但是我真正喜歡的就是畫畫，這才是我喜歡的事情。」

雖然已經83歲高齡，但是創作的熱情讓顧月華充滿能量，「我每天早上6點起來就要去畫室，一直畫到太陽下山，中午也不休息」，她一邊說著一邊展示右手臂至背部的膏藥，那是她因不停畫畫落下的病痛，「我現在不抬胳膊也痛，但是我昨天早上還是繼續畫。」

據悉，本次畫展在開始前，已經賣出四幅；顧月華說，她接下來將去中國辦展，「國內的粉絲呼聲很高，我也很感激大家的支持」。顧月華笑著表示，除了畫畫，她不想浪費一分一秒，「我要感謝上天的天意，讓我能在83歲之後重新做愛做的事情，我不再只是誰的妻子和母親，而是我顧月華。」