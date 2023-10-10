半生之後重拾畫筆 顧月華個展揭幕
法拉盛市政廳將於即日起到16日舉辦顧月華油畫個展，展出80餘幅作品；在開幕儀式中，顧月華表示，半生之後得以重拾畫筆是她的幸運，之後也會堅持不懈地畫下去。
據顧月華介紹，這次展出的80多幅作品中，有60餘幅是她的近年作品，主要是重現生活中的點滴，例如一朵小花、一個器皿，其中一批油畫作品重現了莫奈花園的景色，只不過色彩更加明快，讓人備感輕鬆。
談起這次創作，顧月華表示並不容易。她自小喜愛畫畫，也曾一度在國內外辦展，比如在1964年春，於河南省博物館參展「四人聯展」，之後在80年代兩度於紐約舉辦個人畫展，但除此之外，她的畫畫生涯一度被打斷。
她自言早年間因為動盪年代中止畫畫，來美後需要補貼家用，於是謀求穩定工作，之後也因為丈夫孫林需要畫畫，她不得不安心於相夫教子的角色；直到去年，當顧月華無意間重拾畫筆，她突然感到「找回自己」，「我以為我這輩子就是這樣了，生活穩定幸福，但是我真正喜歡的就是畫畫，這才是我喜歡的事情。」
雖然已經83歲高齡，但是創作的熱情讓顧月華充滿能量，「我每天早上6點起來就要去畫室，一直畫到太陽下山，中午也不休息」，她一邊說著一邊展示右手臂至背部的膏藥，那是她因不停畫畫落下的病痛，「我現在不抬胳膊也痛，但是我昨天早上還是繼續畫。」
據悉，本次畫展在開始前，已經賣出四幅；顧月華說，她接下來將去中國辦展，「國內的粉絲呼聲很高，我也很感激大家的支持」。顧月華笑著表示，除了畫畫，她不想浪費一分一秒，「我要感謝上天的天意，讓我能在83歲之後重新做愛做的事情，我不再只是誰的妻子和母親，而是我顧月華。」
本次策展人為美國卓越藝術聯盟主席林英明和世界華人藝術聯盟主席鄧燕。畫展持續到16日，時間為中午12時到下午5時，地點為法拉盛市政廳，地址為北方大道137-35號，免費開放。
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