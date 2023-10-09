台灣大選在即 專家分析中美台關係變化

多個團體8日在皇后區法拉盛舉辦研討會，探討台灣大選與中美台之間的關繫。 (記者顏嘉瑩╱攝影)

台灣大選在即，中國民聯、北京 之春、六四紀念館、中國民主黨8日在紐約皇后區法拉盛舉辦會議，邀請各界的專家人士探討台海兩岸問題。

作為主講人之一的台灣政治學教授李酉潭，首先談到未來的兩岸關係取決於中共 政權的內部變化，台灣目前需要格外小心，因為兩岸體制不一樣，極有可能發生衝突，當下最重要的是就是管控衝突。

另一位主講人是「北京之春」的雜誌主編胡平，他表示，自從2000年以後，兩岸關係有微妙變化，尤其是中共再未直白否認「一個中國，兩個政府」的說法，且中共雖明確反對「兩德模式」，但未提及反對「兩韓 模式」，某種程度上代表了中共對「兩個政府」的默認態度。

他也表示，台灣的獨立在當下是不可能的，因此中共不再對兩岸和平協定具有積極性，所以他提出，最好的做法就是美國直接承認台北政府，也是承認台灣在國際上的人格自尊。

魏京生則表示，「台獨」的說法本身是有問題的，因為如果承認台灣沒有獨立，就代表台灣受到管轄，與事實不符合。他表示，在當下的時代，「大陸不民主，台灣永遠不安全」。他指出，尤其是習近平把武統台灣當作重要目標，企圖用外部矛盾來解決內部矛盾；而讓中共真正恐懼的並不是美國，而是另外兩點：台灣民眾抗拒太激烈，以及中國內部政權不穩定。

魏碧洲、秦新民、高光俊和陳破空以及榮偉、張艾枚、鄭旭光、黃慈萍、王安娜和張菁等也對台灣大選和未來的中美台關係做了解讀，他們表示，台灣是亞洲自由民主的燈塔，其民主體制也許能為大陸開拓一條新道路。