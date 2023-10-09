MTA公布未來20年需求評估報告

MTA表示，為應對氣候變化，紐約大部分的地鐵、火車、橋梁、隧道等都需要翻新。圖為此前暴雨導致地鐵漏水。(路透)

氣候變化、海平面上升等自然災害已對紐約市 交通系統造成極大威脅，大都會運輸署(MTA)日前發布「未來20年需求評估報告」(20-Year Needs Assessment)，詳細展示城市規畫專家認定必須升級的交通線路，結果涵蓋大部分的地鐵、火車、橋梁、隧道等。

大都會運輸署發表聲明稱，近年紐約市暴雨頻發，當局利用兩年時間實地考察，對已經老化的基礎設施、不能應對氣候變化及不能滿足乘客日益增長的需求的交通系統進行統計，發現大約有400哩長的地鐵軌道、將近一半的北線鐵路(Metro North)、還有幾乎長島鐵路 (LIRR)全線都需要翻修。

報告顯示，紐約市75%的地鐵列車已經工作超過50年，共計8700輛列車中的6300輛都得「下崗」；地鐵站 中總共493台升降機，有350架都得更換。此外，全市共有6000輛公交車也需要更新。

報告指出，到2045年，約有63%的火車得更換。具體例證有，長島鐵路的M3火車平均年齡已經接近40歲，到了不得不換的年紀；北線鐵路目前仍然在使用15輛平均年齡超過十歲的柴油電機車，還有大量的火車庫、維修車間和巴士車庫也需要大規模改建，比如大中央火車站(Grand Central Terminal)接納火車到站的倉庫等。

報告沒有寫明更換所需要的費用，但MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，無論花費多少錢，這些改建項目必須完成，「因為到2050年，海平面預計要上升2.5呎。」

報告顯示，北線鐵路中哈德遜線的一半都處於易受到風暴影響的狀態，與此同時，400哩長的地鐵軌道受到海平面上升和暴雨的威脅，當局計畫立刻增加排水系統的寬度、並同時提高地鐵排水孔的高度，以防止9月29日紐約市地鐵站發洪水的慘狀再度發生。