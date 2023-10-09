我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

甘迺迪機場快線 明起可OMNY支付

記者邢易霖╱紐約報導
自10日(周二)起，甘迺迪機場快線(AirTrain)將可使用OMNY無接觸支付。(美聯社)
自10日(周二)起，甘迺迪機場快線(AirTrain)將可使用OMNY無接觸支付。(美聯社)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)以及大都會運輸署(MTA)日前宣布，自10日(周二)起，甘迺迪國際機場(JFK Airport)的機場快線(AirTrain)將可使用OMNY無接觸支付。OMNY將在牙買加站和霍華德海灘(Howard Beach)站的特定閘機上提供，進出閘機需要支付每程8.25元的費用，而在機場航站樓之間的機場快線仍然免費。

霍楚表示，乘客現在可以更容易地搭乘列車前往甘迺迪國際機場，而OMNY是非常基本的服務；她鼓勵大家充分利用這項服務，以確保安全出行。OMNY接受無接觸式借記卡和信用卡、電子錢包和OMNY卡的支付，接受地鐵卡(MetroCard)的閘機仍將保留。

OMNY在牙買加站和霍華德海灘站啟動是OMNY擴展計畫的第一階段。根據MTA，OMNY設備裝置數量將在未來的15個月內逐漸增加，到2024年底，OMNY將在所有閘機上裝配。

數據顯示，OMNY無接觸支付系統的使用次數已經超過10億次；在最新乘客調查中，OMNY的票價付款滿意率達到了79％，OMNY目前已經接受使用來自195個不用國家的銀行卡。

霍楚 地鐵卡 MTA

上一則

近期活動

下一則

印度裔女子洗衣店遭搶 警緝男嫌

延伸閱讀

封面故事／「總統」出任務 甘迺迪艇長 二戰荒島求生記

封面故事／「總統」出任務 甘迺迪艇長 二戰荒島求生記
封面故事／他九死一生 他榮耀一身

封面故事／他九死一生 他榮耀一身
封面故事／1發子彈 甘迺迪遇刺再翻案？

封面故事／1發子彈 甘迺迪遇刺再翻案？
NBA／無緣簽約勇士 「魔獸」霍華德自勉：人生是永無止境的挑戰

NBA／無緣簽約勇士 「魔獸」霍華德自勉：人生是永無止境的挑戰

熱門新聞

兩名蒙面竊賊在行竊時，被王女士家的攝像頭拍到。(王女士提供)

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

2023-10-03 07:37
中東裔一家四口攜帶武器到華裔家庭的門口前。(Angie提供)

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

2023-10-07 07:29
作家劉墉移居美國多年，5日驚曝意外摔倒送醫。 (截自臉書／Liu Yong 劉墉)

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

2023-10-05 10:25
(截取自納蘇郡警局影片)

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

2023-10-05 16:28
警員、市樓宇局專員上門執法。(讀者提供)

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

2023-10-06 07:12
監控錄像拍下道林襲擊卡森的畫面。(截取自CBS New York YouTube)

殘忍刺死紐約環保活動家 18歲青年家中被捕

2023-10-06 15:18

超人氣

更多 >
FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶
參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體

參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體
以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」

以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」
詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪

詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪
哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生