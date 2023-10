甘迺迪機場快線 明起可OMNY支付

自10日(周二)起,甘迺迪機場快線(AirTrain)將可使用OMNY無接觸支付。(美聯社)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)、紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)以及大都會運輸署(MTA )日前宣布,自10日(周二)起,甘迺迪國際機場(JFK Airport)的機場快線(AirTrain)將可使用OMNY無接觸支付。OMNY將在牙買加站和霍華德海灘(Howard Beach)站的特定閘機上提供,進出閘機需要支付每程8.25元的費用,而在機場航站樓之間的機場快線仍然免費。

霍楚表示,乘客現在可以更容易地搭乘列車前往甘迺迪國際機場,而OMNY是非常基本的服務;她鼓勵大家充分利用這項服務,以確保安全出行。OMNY接受無接觸式借記卡和信用卡、電子錢包和OMNY卡的支付,接受地鐵卡 (MetroCard)的閘機仍將保留。

OMNY在牙買加站和霍華德海灘站啟動是OMNY擴展計畫的第一階段。根據MTA,OMNY設備裝置數量將在未來的15個月內逐漸增加,到2024年底,OMNY將在所有閘機上裝配。

數據顯示,OMNY無接觸支付系統的使用次數已經超過10億次;在最新乘客調查中,OMNY的票價付款滿意率達到了79%,OMNY目前已經接受使用來自195個不用國家的銀行卡。