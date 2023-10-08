11月選舉 專家:華裔群體成關鍵

政治分析專家建議兩黨都應該調整策略，爭取亞裔選民選票，且預測華裔選民聚集區將成為勝利關鍵。(記者張心╱攝影)

11月選舉在即，政治分析專家建議兩黨都應該調整策略，爭取亞裔 選民選票。而對於兩黨來說，亞裔選民還存在極大的爭取空間，因為其中大多數人隸屬獨立和無黨派，尤其是華裔群體。

政治新聞網站City & State New York日前發布研究顯示，根據去年的選舉情況來看，幾個轉向共和黨 的選區席位，都與亞裔選民「轉紅」分不開。比如，共和黨州眾議員鄭永佳(Lester Chang)就擊敗了老牌民主黨 政客白彼得(Peter Abbate)，贏得了布碌崙(布魯克林)第49選區。

警鐘其實早就敲響。在2021年市長選舉之後，國會眾議員孟昭文曾發表推特，建議紐約州民主黨要開始更加關心亞裔選民和社區，因共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)，當時在亞裔聚集的皇后區和布碌崙表現特別出色，「自2020年開始，沒有比亞裔選民轉變更快的了。民主黨需要更多亞裔語言工作人員，我們需要更好的信息傳遞。」

亞裔選民「轉紅」已成為全國性的趨勢，但2021年對紐約民主黨的警醒來得更猛烈。紐約時報分析稱，共和黨州長候選人李修頓(Zeldin Lee)在布碌崙8大道及皇后區華人聚集區收穫大批選票，甚至許多韓裔也轉投共和黨。

在亞美聯盟(Asian American Federation)的最新報告中，亞裔選民是自2010年至2020年間、紐約市增長最快的選民群體，但由於語言和文化問題，亞裔長期被兩黨所忽視，被視為「不需要爭取的選民」。

但從疫情後的選舉來看，亞裔已經不是邊緣選民，而是一個可以在選舉中發揮實際決定效果的人群。此外，對於兩黨來說，亞裔選民還存在極大的爭取空間，因為其中大多數人隸屬獨立和無黨派，尤其是華裔群體，他們占亞裔選民的44%，而大約37%的華裔都註冊了無黨派人士，是其他族裔的兩倍。