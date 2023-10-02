秋冬將至 房東不開暖氣可依法維權

秋冬來臨，紐約市寒意漸濃，室內供暖本月也將啟動。(本報檔案照)

随着夏季漸漸過渡到寒冷的秋冬季，紐約市 供暖季也於10月1日到來；法律專家表示，如果房東 遲遲不開暖氣，租客 應依法維護自己權益。

根據紐約規定，從10月1日到次年5月31日，房東須為租客提供暖氣，確保每天早上6時至晚上10時，如果室外氣溫低於華氏55度時，室內的溫度必須要維持68度或以上； 或每天晚上10時至第二天早上6時，如果室外氣溫低於華氏40度時，室內的溫度亦必須維持在至少55度。

租客維權組織「社區抵抗」(Communities Resist)法律團隊負責人邁爾斯(Adam Meyers)表示，如果租客覺得氣溫過低，可先聯繫房東，如果沒有回應，可以將溝通過程記錄下來，在將來的法律干預中可派上用場。

另外，欠房租的租客，或者無證移民，可能因為擔心遭到報復，不願意通知房東溝通暖氣問題，這種情況下，租客應該撥打311，或使用311門戶網站進行投訴，市房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD)就會聯繫房東，監督該問題是否被解決。

如果暖氣壞了，而房東不修理，租客可以通過訴訟將房東告上法庭，在證據確鑿的情況下，租客可以要求法官命令房東進行維修；律師同時建議租客跟蹤公寓內的溫度，並記錄，之後作為證據提交給法官。

與此同時，租客也可以拒絕付款，直到暖氣問題得到解決。但房屋律師警告說，之後要及時支付，因為拒付之前的租金可能會導致租客被驅逐，所以建議租客將這筆錢先放著，等供暖恢復後再支付。

對於住在政府樓的租客，如有問題可聯繫紐約市房屋局(NYCHA)，撥打(718)707-7771或使用MyNYCHA網站提出投訴，查明何時恢復暖氣。

另外，暖氣如果過熱也是問題，在很多老舊的建築，由於供暖系統都不均勻，所以房東經常會調高溫度。這種情況下，租客可以要求房東降低溫度。