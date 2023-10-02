華商會慰問福壽老人中心

紐約法拉盛華人(工商)促進會日前在法拉盛的華策會(CPC)福壽老人中心，發放超過百盒精心準備的月餅，以表達對耆老們的祝福和關懷。(記者高雲兒／攝影)

中秋佳節即將來臨，為了慶祝這個傳統節日，紐約法拉盛 華人(工商)促進會日前在法拉盛的華策會(CPC)福壽老人中心 ，為社區發放超過百盒精心準備的月餅，以表達對耆老們的祝福和關懷。

9月27日上午，華商會理事長王耀明首先為福壽老人中心的耆老們送上「中秋快樂」，並特意攜帶月餅，作為一份心意的表達；前福壽老人中心主任王能 在祝福的同時，笑稱這次回到福壽老人中心似乎回到老家，非常親切。

華商會首席顧問杜彼得說，華商會每年贈送月餅第一站，都是福壽老人中心，這個習俗已經堅持近十年。他強調，為了老人的健康，他們特意確保月餅不含豬油成分，「華商會年復一年，日復一日，都關心著你們」。

福壽老人中心執委會主席羅一玲，以及副會長李燕妮，也對華商會的支持表達感謝。已經在執行委員工作32年的羅一玲說，她代表福壽老人中心的耆老們感謝華商會，「感謝華商會從來沒有忘記老人，也祝他們中秋快樂」。

杜彼得補充，這次準備了132盒月餅，但是稍後還會在其他地方贈送月餅，以擴大活動的影響力。他表示，在海外還過傳統節日，是一種不忘本的表現，同時也是一種文化交流的機會，「我還想把月餅送給其他族裔，讓他們了解華裔的節日」。