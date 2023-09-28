昂旺市警內部庭審 社區人士喊不公

昂旺與部分到場支持的社區人士。（讀者提供）

三年前被聯邦起訴指充當中方海外代理人的藏族華人 警員白瑪達傑．昂旺 (Baimadajie Angwang)，在檢方月前撤訴後向市府遞交針對市警的投訴狀，但卻被後者加入內部調查程序，稱可能將其解僱；為此，庭審於日前在市警總部展開，多位到場旁聽的社區人士表示，警局對昂旺的內部調查是不公平的，與川普 時代「中國行動計畫」沒有區別，是把昂旺當做美中關係惡化的替罪羊。

根據庭審記錄，昂旺在本年4月向市主計長辦公室遞交「索賠申請」，指控市警在本案調查中行為不當，涉及錯誤逮捕等行為。兩個月後，警方向昂旺發出內部聆訊通知，但在其未到場後，市警以「不服從命令」(Insubordination)為理由發起內部庭審。

歷史記錄平台美華史記創辦人黃倩表示，「我們支持的不僅僅是昂旺，而是美國華人自己的地位和命運，更是所有少數族裔的未來」。她認為，如今當權者仍然抱有種族歧視，因此出現了如「中國行動計畫」(China Initiative)等舉措，而昂旺便是受害人之一。

當前已被聯邦撤銷的「中國行動計畫」，來自前總統川普時代，旨在打擊對國家安全構成威脅的中方活動和知識產權盜竊，但錯誤起訴大量學者。黃倩指，警局內部調查對昂旺顯然是不公平的，其本質和中國行動計畫無異，令昂旺成為「中國經濟崛起的替罪羊」。

同樣出席聽審的中美文藝交流會共同主席蔣位卿亦引用多方觀點表示，華人在政治領域的影響力本就有限，加之兩國關係惡化導致持續縮小，因此昂旺無法得到足夠重視與支持，反使警方達到「破壞聲譽」的目的。他表示，「美國什麼時候都到了如此地步？人心惶惶 、人人自保。軍人沒有了氣節 ，警察沒有了正義」。