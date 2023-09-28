我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

昂旺市警內部庭審 社區人士喊不公

記者劉梓祁／紐約報導
昂旺與部分到場支持的社區人士。（讀者提供）
昂旺與部分到場支持的社區人士。（讀者提供）

三年前被聯邦起訴指充當中方海外代理人的藏族華人警員白瑪達傑．昂旺(Baimadajie Angwang)，在檢方月前撤訴後向市府遞交針對市警的投訴狀，但卻被後者加入內部調查程序，稱可能將其解僱；為此，庭審於日前在市警總部展開，多位到場旁聽的社區人士表示，警局對昂旺的內部調查是不公平的，與川普時代「中國行動計畫」沒有區別，是把昂旺當做美中關係惡化的替罪羊。

根據庭審記錄，昂旺在本年4月向市主計長辦公室遞交「索賠申請」，指控市警在本案調查中行為不當，涉及錯誤逮捕等行為。兩個月後，警方向昂旺發出內部聆訊通知，但在其未到場後，市警以「不服從命令」(Insubordination)為理由發起內部庭審。

歷史記錄平台美華史記創辦人黃倩表示，「我們支持的不僅僅是昂旺，而是美國華人自己的地位和命運，更是所有少數族裔的未來」。她認為，如今當權者仍然抱有種族歧視，因此出現了如「中國行動計畫」(China Initiative)等舉措，而昂旺便是受害人之一。

當前已被聯邦撤銷的「中國行動計畫」，來自前總統川普時代，旨在打擊對國家安全構成威脅的中方活動和知識產權盜竊，但錯誤起訴大量學者。黃倩指，警局內部調查對昂旺顯然是不公平的，其本質和中國行動計畫無異，令昂旺成為「中國經濟崛起的替罪羊」。

同樣出席聽審的中美文藝交流會共同主席蔣位卿亦引用多方觀點表示，華人在政治領域的影響力本就有限，加之兩國關係惡化導致持續縮小，因此昂旺無法得到足夠重視與支持，反使警方達到「破壞聲譽」的目的。他表示，「美國什麼時候都到了如此地步？人心惶惶 、人人自保。軍人沒有了氣節 ，警察沒有了正義」。

昂旺 華人 川普

上一則

紐約中國當代音樂節 下周登場

下一則

德州州長訪紐約：無證客危機不怪我

延伸閱讀

第135屆玫瑰公主團 兩亞裔晉級28人決賽圈

第135屆玫瑰公主團 兩亞裔晉級28人決賽圈
聯邦承包商最低工資15元 德州聯邦法官否決拜登行政令

聯邦承包商最低工資15元 德州聯邦法官否決拜登行政令
遭控扮中方海外代理人…昂旺市警內部庭審 去留仍未決定

遭控扮中方海外代理人…昂旺市警內部庭審 去留仍未決定
加州高溫天氣 恐延至秋冬季 官員：政府結合社區 應對酷暑

加州高溫天氣 恐延至秋冬季 官員：政府結合社區 應對酷暑

熱門新聞

根據起訴書，陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)被指曾派人用棍棒毆打他人，並在事後自拍。(取自起訴書)

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

2023-09-24 09:24
畫面中可以看出這名婦女相當氣憤，起身後還不忘往男子的背部踹上一腳。(取自X)

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

2023-09-26 11:41
一輛載滿學生的巴士21日在紐約上州84號州際公路翻車，造成至少2死逾40傷。(截自ABC News影片)

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

2023-09-21 22:40
數據顯示，皇后區法拉盛及周邊地區的感染率最高。(本報檔案照)

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

2023-09-26 07:47
紐約時報專欄作家抱怨在紐瓦克機場吃飯太貴，網友質疑他喝的是威士忌。(截取自布魯克斯X帳號)

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

2023-09-22 15:00
民主黨籍賓州參議員費特曼（中）的休閒穿著與他的同僚十分不同。（歐新社）

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

2023-09-25 16:10

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看