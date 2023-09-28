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帶動社區運動風氣 布碌崙九人排球賽落幕

記者顏潔恩／紐約報導
由紐約布碌崙華人排球協會主辦、紐約華人文娛體育總會、松柏之家社區服務中心協辦的第八屆九人排球賽，日前圓滿落幕。(主辦方提供)
由紐約布碌崙華人排球協會主辦、紐約華人文娛體育總會、松柏之家社區服務中心協辦的第八屆九人排球賽，日前圓滿落幕。(主辦方提供)

由紐約布碌崙(布魯克林)華人排球協會主辦、紐約華人文娛體育總會、松柏之家社區服務中心協辦的第八屆九人排球賽，日前圓滿落幕；該球賽提供排球運動愛好者交流的機會，吸引來自外州的華裔球員積極參與，組成24個球隊、300人參與，場面盛況。

據悉，該球賽原定在布碌崙5大道、8大道的公園排球場舉行，但受到暴雨天氣影響，被迫轉移至學校室內舉行；主辦方表示，並未受到惡劣天氣影響而取消球賽，300多名運動員參賽的意志依然很高昂，對此感謝他們，也感謝各界對該球賽向來的支持。

主辦方說，此次參賽人數共組成24個球隊，除大紐約地區外，還有從波士頓、芝加哥、洛杉磯遠道而來的球員，進行一場別開生面的排球交流；各隊伍的球員們配合默契、相互鼓勵，詮釋「友誼第一、比賽第二」的體育精神，賽場上極具活力的精神也帶動到場的觀眾，博得他們大聲喝采助興。

經過激烈的角逐，最終四九隊奪得男子青年組冠軍，亞軍是鴻藝彩印隊、季軍是都斛隊；男子中年組由中美玻璃隊奪冠、校聯隊屈居亞軍、校聯A隊獲得季軍。男子元老組的冠軍由利市雞欄(海南)隊奪得，第二、第三名分別是友聯隊和端芬隊。女子組冠軍花落布碌崙排協隊，廣海隊獲得亞軍、季軍由奇客隊奪得。

比賽結束後，一行人移步到華人酒樓舉行晚宴，享用精美晚餐，州參議員曲怡文也出席活動，向隊員們獻上祝福。

布碌崙 華人 暴雨

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