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紐約垃圾整改奏效 華埠街區變整潔

記者邢易霖／紐約報導
垃圾桶新規實施後，華埠街區的衛生狀況改觀明顯。(記者邢易霖／攝影)
垃圾桶新規實施後，華埠街區的衛生狀況改觀明顯。(記者邢易霖／攝影)

華埠社區自垃圾亂放問題嚴重困擾已久，此前市府推出新規，要求所有餐飲業者須將垃圾放在有蓋垃圾桶內，並要求其他商家明年3月1日統一跟進；目前新規已開始見到成效，街道恢復了整潔與秩序。

長期以來，華埠街道堆滿黑色的大垃圾袋，不僅堵塞路口、占據人行道，而且也帶來衛生隱患；目前自市府已推出新的垃圾收集政策，要求食品企業將垃圾放入有安全蓋子的垃圾箱，以減少鼠患。該規定適用於餐館、超市、熟食店、酒窖、餐飲承辦商、食品製造商、食品準備機構、食品服務機構、食品批發商、食品零售商店和任何其他銷售或處理食品的企業。

華埠便利店老闆王小姐表示十分支持這次對街道的垃圾整改，她說，跟以前相比街道乾淨許多。關於垃圾的存放問題，她表示，「我們店裡的垃圾都是由私人機構每晚來收走，每天的垃圾不會很多，定點定時清理是最好的，我們也不會把垃圾桶放在街道上，我放在店裡等他們來收。」

一家甜品店負責人黃先生則表示，垃圾整改政策落實以後，店裡一直都遵守規定，每晚將垃圾收好放到政府提供的垃圾桶裡，但是有時候因為客流量大，垃圾多，垃圾桶會愈裝愈滿，甚至有時候垃圾桶的蓋子都蓋不上。此外，他提到「隨處可見的遊客，也有隨處可見的垃圾。」他希望，市府除了規畫收垃圾的同時，更應該加強公共垃圾桶的設置，這樣華埠的街道才會更加整潔。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，這項政策實施讓華埠的鼠患問題改善不少，尤其市府還提供了了密封垃圾桶，這都是對社區有幫助的。目前，相關部門需要進一步要研究，希望將商改區的垃圾運到別的地方使用技術壓縮，同時實現商業垃圾收集(Commercial Waste Collection)，每家清潔公司都負責收垃圾，檢查以後拿到其他地區進行壓縮。他還提到，歐洲其他國家已經開始使用機械車來收垃圾，速度更快，處理方便，希望日後逐步可以實現這些計畫。

民主黨65D區領袖于金山表示，「垃圾桶規定」讓整個市面好了很多，黑色垃圾沒有隨便放在地上了，華埠作為一個旅遊勝地、商住地區，垃圾情況比以前有進步。隨著客流量日益增長的華埠，他希望市府和私人垃圾機構可以多次定點定時來收垃圾，緩解商家堆積垃圾的壓力，讓街區更加乾淨整潔。

華埠 商改區 民主黨

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