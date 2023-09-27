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班森賀華女丟手機 帳戶被盜逾萬元

記者顏潔恩／紐約報導
班森賀華社日前再次發生多起身分盜竊案，一名華女因丟失了手機，結果個人信息遭不法分子利用，導致銀行帳戶被盜走超過1萬元。(Getty Images)
班森賀華社日前再次發生多起身分盜竊案，一名華女因丟失了手機，結果個人信息遭不法分子利用，導致銀行帳戶被盜走超過1萬元。(Getty Images)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社日前再次發生多起身分盜竊案，其中一名華女因丟失了手機，結果個人信息遭不法分子利用，導致銀行帳戶被盜走超過1萬元；管轄當地的市警62分局目前發布消息，呼籲民眾提高警惕。

紀錄顯示，報住在奧溫頓大道(Ovington Avenue)的一名47歲華女於本月19日報警，12日因手機遺失的她打算去運營商報失，工作人員一番查詢帳戶後，發現其帳戶已被歹徒盜用；且進一步利用她的個人信息，通過其銀行戶口進行多項交易，導致她損失1萬3412元的存款。

另一起案件中，居住在班森賀西6街的61歲華男，在本月14日收到一封自稱是第三方支付巨頭Paypal公司寄給他的電郵；他按照電郵上的電話號碼撥通了電話，一名做「帳戶技術支援」(Account Technical Support)的接線員表示將會協助他處理一些問題。

受害者深信不疑，按照要求提供社安號(SSN)、其他敏感信息，並將有照片的身分證拍給對方；一陣子後，歹徒便通過他的信息，在支付平台Zelle上進行了兩項交易，導致他1084元的積蓄被人盜走。

轄區內近期也發生一起偷竊案件，本月19日下午3時左右，52歲的華女到86街1834號的Marshall百貨公司購物時，背包內的一些貴重物品遭扒手偷走；她向警方指出，是在要付帳的時候才發現東西不翼而飛，包括現金、手機、信用卡和地鐵卡等。

接報抵達現場調查的警員，後來調出監控錄像才發現，受害者是被一對鴛鴦大盜下手，女的貌似為亞裔、男的則是膚色較淺的成年男子；警方也試圖通過蘋果手機的定位程式展開追蹤，但最終無法確定歹徒的位置，至今都還未破案。

華女 地鐵卡 亞裔

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