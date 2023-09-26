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支持老年人針灸法 僑團赴華府遊說呼籲通過

記者高雲兒／紐約報導
為了讓更多老人獲得針灸治療的機會，美國中醫針灸聯盟與全美華人僑團聯合會，於25日聯合諸多華人僑團，在紐約皇后區法拉盛聲援通過老年人針灸法案(H.R. 3133)，並將於26日訪問華府，遊說國會議員獲得支持。(記者高雲兒／攝影)
為了讓更多老人獲得針灸治療的機會，美國中醫針灸聯盟與全美華人僑團聯合會，於25日聯合諸多華人僑團，在紐約皇后區法拉盛聲援通過老年人針灸法案(H.R. 3133)，並將於26日訪問華府，遊說國會議員獲得支持。(記者高雲兒／攝影)

為了讓更多老人獲得針灸治療的機會，美國中醫針灸聯盟與全美華人僑團聯合會，於25日聯合諸多華人僑團，在紐約皇后區法拉盛集會聲援通過老年人針灸法案(H.R. 3133)，並將於26日訪問華府，遊說國會議員獲得支持。

「2023 年老年人針灸法案」(Acupuncture for Our Seniors Act of 2023)是一項跨黨派法案，由加州民主黨國會眾議員趙美心(Judy Chu)與賓州共和黨國會眾議員費茲帕特里克(Brian Fitzpatrick)在今年5月提出。該法案擬允許將有執業證書的針灸師，單獨納入醫療保險覆蓋，從而增加老年人在醫療繫統中獲得針灸治療的機會。

在25日的新聞發布會上，美國中醫針灸聯盟主席劉美嫦表示，此前經過近30年的努力，符合資格的針灸師從2020年開始，能夠直接向聯邦醫療保險(Medicare)提交帳單，並獲得報銷。不過按照現行的法律，如果Medicare受益人在沒有醫師監督的情況下接受針灸，保險可能無法報銷。因此她認為，該法案是繼立法針灸納入聯邦政府醫療系統又一突破，將惠及6000萬使用該醫保的長者，同時推廣中醫。

在場的華人僑胞代表紛紛表達對針灸治療的支持。紐約州眾議員金兌錫辦公室主任楊愛倫說，自己來自中醫世家，從小看著母親和外公學習扎針，而自己曾有的腎結石和甲狀腺炎症，都是靠著中醫和針灸痊癒的；她更介紹州參議員劉醇逸的母親，在兩個月的針灸治療後，就從中風恢復到可以站立行走的狀態。

全美華人僑團聯合會主席牛紅表示，自己的丈夫在兩年前中風後，也因為中醫和針灸恢復到比較健康的狀態；紐約北京同鄉會會長張寶利說，許多65歲的老人在西醫處一籌莫展時，就偏向尋求中醫，而該法案可以允許老人使用保險，減輕負擔。

據悉，美國中醫針灸聯盟與全美華人僑團聯合會以及其他僑領，將於26日到28日前往華府遊說國會議員，之後還會前往加州和佛州，呼籲得到更多國會議員的幫助。

聯邦醫療保險 華人 眾議員

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