教學用AI？保守人士：學生恐被灌輸左翼偏見

市教育局擬利用ChatGPT提升學生成績，但保守人士擔心價值觀偏左的ChatGPT可能會向學生灌輸左翼政治偏見。(美聯社)

市議會教育委員會日前舉行公聽會，市教育局 透露計畫在公校中廣泛應用人工智能(AI )技術，運用「生成式人工智能工具」ChatGPT 提升學生成績。然而，這一決定引發爭議，保守人士擔心價值觀偏左的ChatGPT可能會向學生灌輸左翼政治偏見。

市教育局學生發展辦公室高級總監馬克(Melanie Mac)表示，「人工智能為我們繼續打破不平等體制、文化、政策、思維和行為障礙的重要工具，這些障礙妨礙了社區在公民和文化參與、就業和終身學習方面的發展。」

但皇后區市議員霍登(Robert Holden)則表示，雖然擁抱新技術很重要，但他警告稱，不受限制的人工智能整合可能會讓學生冒著被洗腦的風險。他強調，在廣泛實施之前，需要建立明確的AI使用法規，以確保學校和日常生活中AI的合理使用。

教育倡導組織(Place NYC)聯合主席莫美倫(Maud Maron)對學生依賴ChatGPT來完成作業也表示擔心，她將AI與維基百科進行了類比，強調像ChatGPT這樣的AI工具是基於人們的觀點和看法呈現信息，而東盎格利亞大學(University of East Anglia)最近的一項研究發現，ChatGPT在政治立場上顯示出明顯的偏見，過於偏向左翼和其他自由派的觀點。

ChatGPT此前因其政治偏見而受到關注。市教育局在1月份曾短暫禁止使用ChatGPT，因為擔心學生助長作弊行為，但幾個月後，市教育局又推翻了這一決定，將其使用留給各個學校自行決定，相關部門目前正在與微軟合作，為其課堂提供定製的人工智能教學助理。

市議會教育委員會主席喬瑟夫(Rita Joseph)在此前提出一項決議案，敦促聯邦教育部規定必須培訓教師，教他們如何有效地使用AI工具，將其用於潛在的課堂應用。在公聽會上，一些市議會成員要求制定嚴格的準則，以防止AI濫用，包括侵犯隱私。其他人則表示，AI不應被視為替代工作的手段，而應被視為增強教育工作者能力、提高生產率的工具。