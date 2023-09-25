傑佛遜高中招生涉歧視 同源會聲援維權組織上訴
因为改變錄取程序，維吉尼亞州傑佛遜科技高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology)此前被維權組織上訴至最高法院，認為其招生涉嫌歧視；近日，包括紐約同源會(CACAGNY)在內的多個紐約教育倡導組織也積極聲援起訴的維權組織，要求更改錄取程序，同時呼籲注意紐約的禁止擴展「探索」項目一案。
傑佛遜科技高中於2020年底更改招生辦法，取消標準化考試的衡量依據，改為替每所初中全校學業表現最優學生保留錄取資格，並納入「經驗因素」考量，例如學生是否家境貧寒、英語並非母語、就讀初中是否長期以來升學率較差。
新規在2021年實施後，亞裔學生比例從73%驟降至54%，非裔、西語裔和白人都有明顯增加；因此許多亞裔家長反對該新規，並組成「TJ聯盟」(Coalition for TJ)，並訴訟學校董事會；但今年5月，聯邦第四巡迴上訴法院三名法官組成的審議庭裁定，傑佛遜高中招生過程並無歧視，代理「TJ聯盟」的維權組織太平洋法律基金會(Pacific Legal Foundation)於8月21日將此案上訴至最高法院。
為了聲援「TJ聯盟」，紐約同源會於日前聯合Place NYC、紐約居民聯盟(New York City Residents Alliance)以及皇后區家長聯盟(Queens Parents United)，向最高法院提交非當事人意見陳述(Amicus brief)，呼籲受理此案。
該意見陳述稱，最高法院若在當下審理是最佳時機，因為今年6月，美國最高法院對哈佛及北卡教堂山州大案平權入學措施作出裁決，大學不能再以種族作為參考因素來決定錄取；而傑佛遜科技高中作為上大學之前的階段，即使是一點點的種族歧視都是不允許的，「TJ聯盟就是要抓住那些『表面種族中立』的種族歧視騙子。」
且該案件也可能對廢除紐約社區的「探索」項目(Discovery Program)有所助益。紐約市居民聯盟共同創始人臧東慧表示，該項目的人數從5%的比例上升至20%，錄取分數又必須低於最低錄取分數線，導致學校中生源資質差距拉大；最重要的是，該項目標準中，不但考慮家庭貧困指數，還考慮學校貧困指數，導致省吃儉用去好學區上學的華人家庭，無法滿足「探索」項目錄取標準。
紐約同源會曾就該案與教育局對簿公堂，但遭法官駁回，又於今年年初再次上訴，陳述意見稱，「傑佛遜科技高中如果得到最高法院的注意和裁決，紐約同源會就禁止擴大探索項目的案件可能同樣受益。」
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