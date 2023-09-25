傑佛遜高中招生涉歧視 同源會聲援維權組織上訴

近日，包括紐約同源會(CACAGNY)在內的多個紐約教育倡導組織積極聲援維吉尼亞州傑佛遜科技高中的亞裔家長，要求更改錄取程序，同時呼籲注意紐約的禁止擴展「探索」項目一案。(美聯社)

因为改變錄取程序，維吉尼亞州傑佛遜科技高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology)此前被維權組織上訴至最高法院，認為其招生涉嫌歧視；近日，包括紐約同源會(CACAGNY)在內的多個紐約教育倡導組織也積極聲援起訴的維權組織，要求更改錄取程序，同時呼籲注意紐約的禁止擴展「探索」項目一案。

傑佛遜科技高中於2020年底更改招生辦法，取消標準化考試的衡量依據，改為替每所初中全校學業表現最優學生保留錄取資格，並納入「經驗因素」考量，例如學生是否家境貧寒、英語並非母語、就讀初中是否長期以來升學率較差。

新規在2021年實施後，亞裔 學生比例從73%驟降至54%，非裔、西語裔和白人都有明顯增加；因此許多亞裔家長反對該新規，並組成「TJ聯盟」(Coalition for TJ)，並訴訟學校董事會；但今年5月，聯邦第四巡迴上訴法院三名法官組成的審議庭裁定，傑佛遜高中招生過程並無歧視，代理「TJ聯盟」的維權組織太平洋法律基金會(Pacific Legal Foundation)於8月21日將此案上訴至最高法院。

為了聲援「TJ聯盟」，紐約同源會於日前聯合Place NYC、紐約居民聯盟(New York City Residents Alliance)以及皇后區家長聯盟(Queens Parents United)，向最高法院提交非當事人意見陳述(Amicus brief)，呼籲受理此案。

該意見陳述稱，最高法院若在當下審理是最佳時機，因為今年6月，美國最高法院對哈佛及北卡教堂山州大案平權入學措施作出裁決，大學不能再以種族作為參考因素來決定錄取；而傑佛遜科技高中作為上大學之前的階段，即使是一點點的種族歧視 都是不允許的，「TJ聯盟就是要抓住那些『表面種族中立』的種族歧視騙子。」

且該案件也可能對廢除紐約社區的「探索」項目(Discovery Program)有所助益。紐約市居民聯盟共同創始人臧東慧表示，該項目的人數從5%的比例上升至20%，錄取分數又必須低於最低錄取分數線，導致學校中生源資質差距拉大；最重要的是，該項目標準中，不但考慮家庭貧困指數，還考慮學校貧困指數，導致省吃儉用去好學區上學的華人家庭，無法滿足「探索」項目錄取標準。

紐約同源會曾就該案與教育局 對簿公堂，但遭法官駁回，又於今年年初再次上訴，陳述意見稱，「傑佛遜科技高中如果得到最高法院的注意和裁決，紐約同源會就禁止擴大探索項目的案件可能同樣受益。」