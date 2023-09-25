蔣霞萍李昌鈺新書 講述民族大愛
紐約華文作家協會於24日在皇后區法拉盛舉辦「雙料新書發布會」，介紹該會會員、刑事鑑識專家李昌鈺之妻蔣霞萍的兩本新書。發布會上，蔣霞萍介紹了她新近出版的長篇小說「情歸何處」，李昌鈺則講述了另一本紀實著作「克羅地亞槍聲」中的探案事件，受到華裔讀者熱烈歡迎。
當天發布會上座無虛席，擠滿了前來參加新書發布會的華人。蔣霞萍表示，自己既是服裝企業的董事長，也是一個喜歡旅行的作家，因此常常百忙之中抽空寫作；而她的第一本書「克羅地亞槍聲」取材自丈夫李昌鈺的真實探案經歷，「我花了25天就完成初稿，吃了十幾袋饅頭和江蘇特產如皋蘿蔔乾」，她很欣慰該書大獲成功，甚至受到許多名人的追捧。
「情歸何處」是蔣霞萍的新書，主要講述抗日戰爭結束後，中國母親如何撫育日本遺孤的故事，「它彰顯的是中華民族的大愛，講述的是超越種族、超越國界、甚至超越普通人性大愛的長篇小說」。
她表示，在完成此書的中文版後，希望外族裔也能看到本書，於是將之翻譯成英文，並將免費贈送50本，「希望華人可以帶給家中看不懂中文的華裔二代和三代，讓他們了解中華民族的大愛」。
李昌鈺則講述作為「克羅地亞槍聲」的主角，如何與其他「聯合國調查小組」成員，到克羅地亞徹查「萬人塚」，對慘遭殺害的民眾死因展開鑑識，而調查結果關係到能否將主導這場大屠殺的戰犯送上國際法庭，給受害者應有的公理正義。他感嘆，「為什麼要戰爭，為什麼我們不能人類和平共處」；他也不忘提及妻子蔣霞萍作為作者，對戰爭和武器等做了大量調研工作，使得講述更加專業和令人信服。
兩本書都得到了現場讀者的歡迎，美洲林則徐基金總會主席黃惠光稱將購買50本表達支持，他也對李昌鈺表達了欽佩之情，並對日前李昌鈺涉捏造證據導致冤獄一事非常憤慨，「以20年後的毛巾來看20前的證據，是非常不負責任的；無論結果如何，我們都一如既往支持李博士」。
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